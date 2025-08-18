La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Expositor del sector del vino de la Región de Murcia en un evento ferial internacional. CARM

Las empresas de la Región de Murcia se vuelcan en la promoción exterior con 40 acciones hasta fin de año para mitigar los aranceles

El tejido productivo de la Comunidad diversificará más aún los mercados de exportación para mitigar el impacto, en especial en el sector agroalimentario

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:08

Hasta 40 acciones de promoción e internacionalización colectivas se van a desarrollar por parte del tejido productivo de la Región de Murcia en el último ... cuatrimestre del año. Se trata de una decena más de las programadas el año anterior en este mismo periodo. Y es que, a la conclusión del tradicional parón del verano, septiembre marcará un fuerte ritmo de actividad y presencia de los sectores exportadores en los mercados de los cinco continentes. En especial, de los productos agroalimentarios, que buscan mayor diversificación ante el impacto definitivo que suponga finalmente la guerra arancelaria desatada por Trump en Estados Unidos.

