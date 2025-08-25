La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Más de 60 empresas participarán en la Feria Regional de Empleo en septiembre

La jornada, titulada 'Generando futuro', se celebrará el próximo día 24

LA VERDAD

Lunes, 25 de agosto 2025, 18:34

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, celebrará el próximo 24 de septiembre la cuarta Feria de Empleo y Formación. La jornada, titulada 'Generando futuro', reunirá a más de 60 empresas e instituciones de todos los sectores y ofrecerá un programa de actividades que incluye talleres y seminarios con el objetivo de que pueda «facilitar la conexión directa entre el tejido empresarial y los profesionales en busca de empleo, para promover así el crecimiento económico y laboral en la Región», informa la consejería de la que Marisa López es titular.

El acceso al evento es gratuitoaunque será obligatorio rellenar una incrispción, disponible a partir de septiembre en la página web del SEF. La feria supone un punto de encuentro para personas búsqueda de empleo, profesionales que tratan de encontrar nuevas oportunidades y emprendedores.

Una de las actividades destacadas de la cita será una sesión informativa práctica sobre el uso de la Inteligencia Artificial, centrada en cómo este tipo de tecnología puede mejorar la eficacia en los procesos de búsqueda de empleo. La consejera, Marisa López, explicó que el objetivo de la iniciativa es«ofrecer un espacio común para quienes se encuentren en búsqueda activa de empleo, con el fin de que puedan intercambiar experiencias y conocer sus opciones».

