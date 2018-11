El Ejecutivo retoca la norma sobre la familia para aclarar que el aborto es un derecho JULIÁN MOLLEJO Jueves, 22 noviembre 2018, 03:03

El Gobierno regional trata de salvar el Pacto contra la Violencia de Género con un retoque en el proyecto de ley de Protección Integral de la Familia para precisar y reconocer el aborto como un derecho.

La calificación del aborto como «un fracaso» de las mujeres, más que como un derecho, en esta norma fue una de las razones esgrimidas por Podemos para negarse a firmar el Pacto contra la Violencia de Género, negociado durante los últimos meses por PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos y que estaba previsto suscribir el próximo sábado.

El Ejecutivo pretende ahora modificar el artículo 74.1 de la nueva ley de Familia para «dejar claro que el aborto es un derecho reconocido por ley», indicó la consejera de Transparencia, Participación y Portavoz, Noelia Arroyo.

La consejera agregó que, a pesar de la precisión que se realizará en el proyecto de ley, su opinión, coincidente con la del PP, es que «el aborto es un fracaso de la sociedad, en tanto que hay mujeres que no quieren abortar y se ven abocadas a hacerlo porque no tienen recursos para continuar con su embarazo». El polémico artículo 74.1 que se modificará señala que «el aborto no es un derecho, sino que constituye un fracaso del proceso natural de la maternidad».

Dicho precepto sirvió a la diputada regional de Podemos María Ángeles García Navarro para acusar al Gobierno autónomo de «promover una ley machista que considera fracasadas a la mujeres por ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo».