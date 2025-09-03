La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un momento de la protesta, ayer, a las puertas de la Consejería de Educación. LA VERDAD

Las educadoras de niños de 2 años exigen mejoras laborales

Las profesionales que atienden a los menores en los colegios quieren integrarse en el claustro y demandan estabilidad

LA VERDAD

Murcia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:10

La plantilla de técnicos especialistas en Infantil que se encargan de la escolarización de los menores de 2 años en los colegios reclaman mejoras laborales ... y organizativas que permitan su mejor integración en los colegios y les otorguen mayor estabilidad profesional. Para denunciar su situación, este martes se concentraron a las puertas de la Consejería de Educación. Las educadoras reclaman a la Administración la modificación de las instrucciones de principio de curso, que concentran sus condiciones, «necesaria para la mejora de la atención del alumnado y sus familias». Las especialistas reclaman que se les permita ejercer como tutoras, y que la maestra de Infantil actúe como responsable y coordinadora del primer ciclo de Educación Infantil y transición al segundo ciclo. Actualmente, la tutoría de los menores la ejercen las maestras, lo que en buena medida impide que las educadoras puedan desarrollar su propuesta pedagógica.

