Las educadoras de niños de 2 años exigen mejoras laborales

La plantilla de técnicos especialistas en Infantil que se encargan de la escolarización de los menores de 2 años en los colegios reclaman mejoras laborales ... y organizativas que permitan su mejor integración en los colegios y les otorguen mayor estabilidad profesional. Para denunciar su situación, este martes se concentraron a las puertas de la Consejería de Educación. Las educadoras reclaman a la Administración la modificación de las instrucciones de principio de curso, que concentran sus condiciones, «necesaria para la mejora de la atención del alumnado y sus familias». Las especialistas reclaman que se les permita ejercer como tutoras, y que la maestra de Infantil actúe como responsable y coordinadora del primer ciclo de Educación Infantil y transición al segundo ciclo. Actualmente, la tutoría de los menores la ejercen las maestras, lo que en buena medida impide que las educadoras puedan desarrollar su propuesta pedagógica.

Las profesionales quieren participar en los planes de acogida de los menores, y que se les incluya en la presentación al claustro de los profesionales que componen el equipo educativo del primer ciclo de Educación y en la reunión inicial con las familias del alumnado del aula de 2-3 años. Además, reclaman participar en las sesiones del claustro de profesores, «con voz y voto cuando la naturaleza de los temas que se vayan a tratar así lo aconseje».

Las educadoras, que llevan dos años (el que comienza el lunes será su tercer curso) ocupándose de las aulas de niños de 2 años, piden también participar en el plan de formación anual «y un horario lectivo establecido por la Consejería que marque unos criterios unificados para todas las aulas en los horarios de entradas y salidas».

Las técnicos de Educación Infantil defienden que están capacitadas para ser tutoras en el primer ciclo de esa etapa

Durante la protesta que protagonizaron a las puertas de la Consejería de Educación, organizada por Comisiones Obreras, argumentaron que esas mejoras «son urgentes y necesarias y no cuestan dinero, sino un ajuste organizativo». En la reivindicación de su profesionalidad, las afectadas insisten en que las técnicos de Educación Infantil (han cursado un grado superior de Formación Profesional) «sí están capacitadas para ser tutoras en el primer ciclo de Infantil». La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras insistió en que «no hay que olvidar que es un sector feminizado y que a pesar de ocupar puestos estructurales dentro del sistema educativo, las educadoras llevan dos cursos trabajando con contratos por programas, una modalidad temporal, lo que dificulta la planificación y la organización del trabajo».

La Consejería se compromete a «adecuar la normativa para mejorar las condiciones del servicio y de los profesionales»

Por su parte, la Consejería de Educación y Formación Profesional reivindicó como mejora que este año se ha adelantado al 4 de septiembre la incorporación de los técnicos de Educación Infantil a las aulas de 2-3 años, días antes del inicio del curso escolar. «La plantilla de los técnicos de Educación Infantil se ha incrementado desde el curso 2023-2024 en un 150%, pasando de 143 técnicos en las 14 escuelas infantiles municipales, a 357 en el curso 2025-2026». Educación argumenta que «los niños comienzan el día 8 de septiembre, pero las primeras semanas hay un periodo de adaptación. Las aulas gratuitas de 2-3 años son un servicio de reciente implantación, y el Gobierno regional estudiará adecuar la normativa para mejorar las condiciones del servicio y de los profesionales».