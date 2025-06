Dos candidatos para diseñar el plan contra las inundaciones en la Región de Murcia

El proceso para adjudicar la redacción del Plan de Ordenación Territorial para la Prevención del Riesgo de Inundación en la Región de Murcia (Potpri) sigue ... en marcha en la Consejería de Fomento, quien ya sabe quiénes son los candidatos que pelearán por lograr ese contrato. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), quien ya ha elaborado estudios en materia de urbanismo y zonas inundables para instituciones como el Ayuntamiento de Cartagena, ha presentado una oferta para llevar a cabo la estrategia regional encaminada a reorganizar los desarrollos urbanísticos en la Comunidad y regular los usos del suelo para hacer frente a posibles desbordamientos de cauces o riadas.

La segunda candidata es la empresa García de los Reyes Arquitectos Asociados SL, el estudio de arquitectura granadino que ya se presentó a la primera licitación del plan en 2020, pero que fue expulsado al año siguiente del proceso por parte de Fomento porque «no pudo acreditar que disponía de los profesionales y técnicos que se solicitaban». Entonces fue la única oferta que concurrió y, tras el rechazo de la Consejería, la licitación quedó desierta. La mercantil tiene experiencia en planificación urbanística y ya en 2021 se le encargó por parte del Ayuntamiento de Jumilla la redacción del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico.

El documento, previa tramitación administrativa, no entrará en vigor al menos hasta 2028

Tal y como publicó este periódico, Fomento no tenía intención de abordar, tras el fallido intento, la elaboración de este plan de ordenación territorial que contempla medidas adicionales a las que establece la legislación estatal. Sin embargo, los efectos devastadores de la dana de Valencia en octubre de 2024 hicieron cambiar de opinión en el departamento que dirige el consejero Jorge García Montoro. El documento, una vez se adjudique su elaboración, podrá estar terminado en un plazo no superior a dos años y ocho meses, incluyendo la tramitación administrativa del mismo. Es por ello que no se espera que entre en vigor hasta 2028.

El plan deberá «establecer procedimientos» que ayuden incorporar «la variable inundabilidad» en los proyectos urbanísticos regionales o locales; identificar qué infraestructuras son necesarias para prevenir o mitigar los daños por la acumulación de agua tras fuertes precipitaciones y «orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables» o, en su caso, «hacia las de menor peligrosidad de inundación siempre que sea posible, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes».

Elaborar este documento no es obligatorio, pero autonomías como Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco ya tienen este instrumento de planificación.