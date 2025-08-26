La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Palacio de Justicia, en una imagen de archivo. LV

Dos años y medio de cárcel por abusar de una niña de 12 años con la que compartía casa en la Región de Murcia

El Supremo confirma la sentencia, que impide además al procesado durante otros dos años ejercer cualquier profesión u oficio en el que tenga contacto con menores

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Martes, 26 de agosto 2025, 12:59

El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de dos años y medio de cárcel que se le impuso a un hombre por abusar sexualmente de una menor de 12 años con cuya familia compartía vivienda en un municipio de la Región. La sentencia, dictada en su momento por la Audiencia y confirmada más tarde por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), contempla, asimismo, una pena de dos años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con menores por tiempo superior a dos años a la pena de prisión impuesta.

La resolución obliga asimismo al condenado a indemnizar en 5.000 euros a la víctima, con la que no podrá acercarse o comunicarse durante un plazo que excede en tres años la pena de cárcel.

El acusado compartía vivienda con la familia de la víctima, que le había alquilado una habitación hacía unos meses, en un municipio de la Región. Los abusos, según relata la sentencia, se produjeron a primera hora de la tarde del 22 de mayo de 2022 aprovechando que el hombre estaba a solas en la vivienda con la menor y su hermano pequeño. Mientras la víctima cogía una pieza de fruta de la cocina, el procesado se acercó por detrás a ella besándola y haciéndole tocamientos. Le pidió, además, según recoge la resolución, que no contara nada de lo sucedido a sus padres.

En sus alegaciones, el procesado sostuvo que el testimonio de la menor se había visto influenciado por su padre que estaba guiado por el ánimo de expulsar al acusado de la vivienda ante las sospechas de que mantenía una relación extramarital con su esposa. El Supremo remarca que «la suficiencia del cuadro probatorio ponderado por la Audiencia y la racionalidad del proceso valorativo (...) están fuera de dudas».

