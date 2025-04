«Hemos doblado nuestra cuota en el mercado hipotecario con un modelo más especializado»

E.C. Murcia Viernes, 4 de abril 2025, 00:01 Compartir

Con unos tipos de interés que se han reducido y la situación del Euríbor continuando a la baja, es un buen momento para buscar una hipoteca. De hecho, los últimos datos reflejan que el mercado de los préstamos hipotecarios está creciendo, y Banco Sabadell lo está haciendo al mismo ritmo. Tanto es así que esta entidad viene ganando un 10% de cuota de mercado gracias, en gran medida, a la figura del gestor hipotecario, un experto que acompaña al cliente durante todo el proceso de alta. «Lo que más valoran los clientes es el estar asesorados antes, durante y después de la compra» de la que suele ser la mayor inversión económica en la vida de las personas, destaca Carmelo Vera, director comercial de la Territorial Este de Banco Sabadell.

Además, el buen hacer de Banco Sabadell en la Región de Murcia y zona de Levante ha consolidado a la entidad como líder en hipotecas para no residentes. De hecho, durante el último año, en la Territorial Este de Banco Sabadell este tipo de hipotecas a no residentes se incrementó en un 34 %.

–¿Cuál es la actual situación del sector hipotecario?

–La continua caída de los tipos de interés en los últimos meses ha sido un aliciente para todos aquellos que buscaban una nueva vivienda y necesitaban financiación. Mientras la inflación siga situándose en los limites de los bancos centrales, los tipos de interés continuarán en un ciclo de bajadas. Además, las perspectivas económicas para este 2025 son favorables tanto para el negocio de las empresas como para el consumo de las familias, lo que redundará en la contratación de nuevas hipotecas.

–¿Es un buen momento para con tratar una hipoteca?

–Nuestros clientes aspiran a comprarse o construirse una casa, y forma parte de nuestro objetivo como banco contar con una entidad que les asesora y apoya con la financiación. Si encuentras la casa de tus sueños es buen momento para contratar una hipoteca, pero es fundamental confiar en una entidad que te acompañe en la elección de la mejor opción de financiación y te asesore teniendo en cuenta la capacidad de pago y el entorno económico.

–La zona Territorial Este cuenta con un mercado emergente de hipotecas para no residentes. ¿Cómo afronta Banco Sabadell este mercado?

–Banco Sabadell en Murcia y Levante se ha convertido en la entidad líder en hipotecas para no residentes. Durante el último año, en la Territorial Este de Banco Sabadell este tipo de hipotecas a no residentes se incrementó en un 34 %. Los motivos de este importantísimo crecimiento hay que buscarlos no solo en las condiciones financieras favorables que ofrecemos, sino también en la calidad de nuestros servicio y el hecho, por ejemplo, de que contamos con una red de oficinas en las que hay un gran número de especialistas con capacidad para prestar servicios a los clientes en prácticamente cualquier idioma; servicio en gran parte heredado del antiguo Solbank.

Los clientes agradecen que nuestros gestores conozcan perfectamente sus necesidades y la fiscalidad y legislación de sus países de origen, así como sus particularidades culturales, lo que nos permite adaptarse a las mismas.

–¿Cuándo comenzaron a notar el crecimiento en las hipotecas a los no residentes en la zona?

–El mercado de hipotecas a los no residentes es un mercado al alza, que no ha parado de crecer desde la época de la pandemia, cuando mucha gente descubrió que todo Levante era una zona con una climatología excelente, un excelente nivel de vida y unas excelentes comunicaciones con el resto del mundo.

Al mismo tiempo, durante los últimos años cada vez más nómadas digitales se instalan en la zona, cuando hasta hace poco esto sucedía sobre todo en Madrid y Barcelona. Por tanto, las hipotecas para no residentes que hasta ahora se concedían sobre todo para comprar segundas residencias, ahora cada vez más son solicitadas por nómadas digitales atraídos por la buena calidad de vida de la zona.

–¿Qué opciones existen actualmente y cuál sería la más 'recomendable'?

–Cada cliente debe tomar su propia decisión respecto a qué modalidad de hipoteca elegir basándose principalmente en su tolerancia al riesgo, su situación personal y laboral, y sus perspectivas económicas, entre otros. Aunque los ti pos fijos que estamos ofreciendo actualmente son muy atractivos, y a aquellos clientes con un perfil de riesgo conservador que siempre quieran pagar la misma cuota, les aporta mayor seguridad y estabilidad. También es cierto que en un escenario de bajadas de tipos, las hipotecas mixta y variable también serían buenas opciones siempre y cuando el cliente asuma riesgos futuros por la evolución de tipos.

–Sabadell ha ganado cuota de mercado en lo que a hipotecas se refiere, ¿qué le hace diferente de otras entidades bancarias?

–En Banco Sabadell hemos transformado el modelo hipotecario, evolucionando hacia un modelo más especializado. Esto nos ha permitido alcanzar resultados históricos en producción hipotecaria y cuota de mercado. Cuando nuestros clientes compran una casa quieren estar asesorados antes, durante y después de la compra, y ese acompañamiento es el que aporta valor en uno de los momentos más importantes de su vida y, aunque el precio es importante, es el acompañamiento lo que marca la diferencia.

–Un servicio integral de hipotecas, un gestor 'personal'… ¿cuáles son esos servicios más 'diferenciados' que ofrece Sabadell?

–En Banco Sabadell ofrecemos un modelo híbrido de gestión hipotecaria, donde nuestros equipos de oficinas comerciales tienen la cercanía al cliente, su conocimiento, sus preocupaciones, pero al mismo tiempo tenemos un equipo de especialistas hipotecarios que gestiona todo el proceso de formalización hipotecaria por otros canales remotos, facilitándole al cliente la comunicación con su Banco por todos los medios a su alcance, además de un horario ampliado hasta las ocho de la tarde que garantiza el mejor servicio y la mejor experiencia cliente.

–El NPS (parámetro que mide la fidelidad y la satisfacción de los clientes) de contratación es de 8.2, ¿que es lo que más valoran los clientes?

–Sin ninguna, el acompañamiento; tener la seguridad de que se les escucha activamente y que nos adaptamos a sus necesidades; y que además dispongan de toda la información con absoluta transparencia y profesionalidad.

–¿Qué consejos daría a alguien que está inmerso en la búsqueda de una hipoteca?

–Sin ninguna duda les diría que entre en una oficina de Banco Sabadell o solicite una cita desde nuestra web para que uno de nuestros gestores le acompañe en todo el proceso.