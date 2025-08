Un año de cárcel para el acusado de agredir a un vecino de Torre Pacheco por intentar robarle un reloj a otro anciano

LA VERDAD Viernes, 1 de agosto 2025, 17:21 | Actualizado 17:36h. Comenta Compartir

Issam B., el joven cuya presunta agresión a un vecino de Torre Pacheco originó a comienzos de mes una serie de altercados en la localidad, fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cartagena a un año de prisión por un delito de robo con violencia en grado de tentativa y de un delito leve de lesiones, tras intentar sustraer el reloj que portaba en la muñeca otro vecino de Torre Pacheco, de 80 años.

Según los hechos probados declarados en la resolución, sobre las 6.23 horas del 7 de julio de 2025, el acusado se aproximó a la víctima y la agarró fuertemente del brazo con la intención de arrancarle el reloj. Tras un forcejeo que duró de dos a tres minutos, el joven huyó del lugar, desistiendo de su objetivo. El tirón le provocó abrasiones en el brazo a la víctima, que precisó asistencia médica y un periodo de recuperación de ocho días.

El magistrado considera acreditado que el acusado intervino «de forma inmediata y directa» en la tentativa de robo y causó lesiones que, si bien fueron leves, requirieron atención sanitaria. La sentencia destaca que la versión exculpatoria del procesado resultó «bastante endeble, por cuanto manifiesta que trabajaba en el campo el día de autos, que iría a realizar su labor en torno a las 11 o 12, cuando es público y notorio que las labores agrícolas comienzan a primera hora de la mañana», sin ser capaz de recordar la finca ni poder aportar contrato laboral o testigos que avalaran su coartada.

Siguiendo con la valoración probatoria, la resolución pone de relieve el reconocimiento del acusado por parte de la víctima «sin ningún género de dudas, tanto en dependencias policiales como en la vista oral». Durante la vista, el perjudicado explicó que no conocía de nada al acusado antes de este asunto, que no tenía interés ni en beneficiarlo ni en perjudicarlo, y «que no ha tenido nunca ningún problema con nadie, ni tan siquiera cuando era más joven en la época en la que trabajó como portero de discoteca».

Por último, la sentencia se refiere a la declaración del agente que lo detuvo horas después y el informe médico de asistencia sanitaria «enteramente compatible» con lo manifestado por la víctima.

Además de la pena de prisión, el condenado deberá abonar un mes de multa con una cuota diaria de seis euros (180 euros en total) y una indemnización de 320 euros al perjudicado, correspondiente a los días de perjuicio básico derivados de las lesiones. Además, deberá hacer frente al pago de las costas procesales, incluidas las causadas por la acusación particular.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. El acusado compareció al juicio desde un centro penitenciario del País Vasco, donde permanece en prisión provisional por orden del juzgado de Instrucción 5 de San Sebastián, tras ser detenido por la agresión a otro jubilado de Torre Pacheco, dos días después, el 9 de julio. Esa paliza aparentemente gratuita, puesto que la víctima asegura que no hubo ningún intento de robo, fue el detonante de una espiral de violencia en el municipio.