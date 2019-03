«Le dije que no quería acostarme con él, pero tampoco me puso una pistola en la cabeza» 02:10 Los tres acusados, durante el juicio. / A. Durán / AGM Una joven admite que «mantuvo relaciones sexuales» con el presunto cabecilla de los Latin King en Murcia para poder entrar en la banda: «no me acosté por gusto y por ganas, pero tampoco me empotró contra la pared» DANIEL VIDAL y EFE Miércoles, 20 marzo 2019, 18:12

C. no quiso declarar esta mañana protegida por un biombo porque no tenía «miedo», no había «ningún problema», a pesar de que, a solo unos metros de ella, se encontraba el hombre que la agredió sexualmente en el año 2010, G. L., presunto cabecilla de los Latin King en Murcia. Así al menos se recoge en el escrito de la Fiscalía, que pide un total de 19 años de prisión para el acusado, alias 'Chicano'. La mujer aseguró en la mañana de este miércoles que se acostó con él «por hacerlo. Por gusto y por ganas no, pero tampoco me puso una pistola en la cabeza». Intentó zafarse «pero, estando ya él encima, ¿qué quieres que haga?», preguntó la testigo a la fiscal. «¿Moverme? Le dije que se quitara de encima, se lo dije una vez. Aun así tuvimos relaciones. Y al fin y al cabo, nos seguíamos viendo», reconoció. También admitió la testigo que 'Chicano' le aseguró que «yo tenía que estar con él para poder ser la que mandara».

El acusado, que se sienta en el banquillo de la Audiencia Provincial junto a dos presuntos integrantes de los Latin King, A.F. y B.S., acusados también de lesiones a un ciudadano ecuatoriano, negó esta mañana incluso que hubiera mantenido relaciones sexuales con alguna de las dos mujeres que lñe acusan de agresión sexual, así como que perteneciera o liderara la banda de los Latin King en Murcia.

El juicio continúa mañana con las declaraciones del resto de testigos y las conclusiones de la fiscalía y de los abogados de la defensa.

A.F. y B.S., que se han acogido a su derecho a no declarar y para cada uno de los cuales se reclama una condena de dos años de prisión y multa de 2.340 euros por un delito de asociación ilícita.

La fiscal del caso sostiene en su escrito de acusación que G.L. puso en marcha en Murcia una banda de Latin Kings con una estructura muy jerarquizada y una disciplina que los integrantes debían respetar si no querían ser sometidos a distintos castigos, como los castigos físicos.

Esos castigos les eran impuestos a los asociados si no acudían a las reuniones que semanalmente convocaba este acusado o si dejaban de pagar la cuota de cinco euros semanales a lo que estaban igualmente obligados.

En su declaración, G.L. negó que liderara banda alguna y ha dicho que todo quedó en un grupo de amigos que se reunía con frecuencia para charlar, beber o realizar excursiones, sin que él se ocupara de convocar esos encuentros.

Negó también que tuviera mando alguno sobre los integrantes del grupo, para añadir que nunca perteneció a ninguna banda ni maltrató a nadie o le impusiera castigos físicos o de otro tipo.

En esta primera sesión de la vista oral ha declarado como testigo un hombre que en 2010, cuando ocurrieron los hechos, era menor de edad, y que explicó que cuando se encontraba en los terrenos de la Fica, en Murcia, fue agredido por un grupo de jóvenes de los que identificó ante la Policía a varios de los cinco acusados, dos de los cuales se encuentran en paradero desconocido. Dijo que también se apoderaron de efectos personales del mismo.

En esta primera sesión de la vista oral intervenó, en este caso, tras un biombo, un testigo protegido, que en esta ocasión no ha sido tan preciso en sus manifestaciones como lo fue cuando declaró en esa condición en el Juzgado de Instrucción. Explicó que no recordaba qué le llevó a entrar en la banda, aunque señaló a G.L. como la persona que la dirigía.

