«Han despedido a gente y han cortado la financiación»: así vive un investigador murciano las amenazas de Trump en Harvard

Al investigador del Laboratorio de Cronobiología de la Universidad de Murcia, Jesús Vicente Martínez (Murcia, 1990), le queda poco tiempo de estancia predoctoral en la ... Harvard Medical School, en Boston, pero la recta final de su experiencia este curso en Estados Unidos se ha visto marcada por las amenazas del Gobierno de Donald Trump a la prestigiosa Universidad.

La Administración estadounidense ha paralizado el programa de intercambio de la institución académica, lo que en un principio obligaría a los estudiantes extranjeros a buscar otra universidad dentro del país para continuar con su formación o arriesgarse a ser deportados. El último movimiento de Trump en su guerra con Harvard ha sido cortar los fondos federales destinados a contratos o líneas de investigación.

Esto ha provocado un terremoto en una de las universidades más importantes de EE UU, pero de cuyos efectos se podrá escapar el doctorando de la UMU, que regresará a Murcia cuando termine su visado el 8 de septiembre, al estar vinculado a su estancia investigadora. «Los que ya estábamos haciendo un doctorado somos un caso especial aquí, porque no estamos matriculados en ningún programa oficial de máster ni nada», explica Vicente Martínez al teléfono.

«Ya no es solo que no tengan fondos para poder seguir investigando, es que no tienen fondos para poder pagar su sueldo»

Sin embargo, compañeros suyos que están realizando formaciones de posgrado, que requieren más tiempo, sí se podrían ver afectados por las medidas del Gobierno estadounidense. «A ellos sí que les pilla el curso que viene y están un poco a la espera de saber qué pasará con su situación». El investigador comenzó su estancia de un año en Boston gracias a una beca de la Fundación la Caixa y trabaja en modelos matemáticos del sistema circadiano en el grupo de Medicina del Sueño del Brigham and Women's Hospital.

«Nuestro hospital depende muchísimo de toda esa financiación con que está castigando el Gobierno. A mi jefe no le ha afectado del todo porque está cerrando proyectos, pero sí que le han parado evaluaciones de proyectos que lleva en curso. Se han puesto a despedir a gente y a parar contratos porque han cortado la financiación de la noche a la mañana», detalla el doctorando, que califica la situación de «brutal».

Sospechas desde las elecciones

Todo este conflicto ha preocupado al entorno de Jesús en Murcia. Una de sus supervisoras en la UMU, la investigadora del Laboratorio de Cronobiología María Ángeles Bonmatí, le contactó hace unos días para preguntar por su situación: «Me dijo que no le afecta porque sería de cara al curso que viene y él vuelve antes». El próximo año académico terminará la tesis en Murcia, tras graduarse en Biología en la UMU y en Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Cartagena.

El científico del Laboratorio de Cronobiología regresará en septiembre, cuando termine su año de visado

Martínez apunta que hay muchos investigadores que no son profesores, es decir, personal fijo de Harvard, por lo que dependen de esa financiación. «Ya no es solo que no tengan fondos para poder seguir investigando, es que directamente no tienen fondos para poder pagar su sueldo», remarca. El científico afirma que, una vez ganó Trump las elecciones estadounidenses, muchos de sus compañeros comenzaron a sospechar por dónde irían las relaciones entre el presidente y la universidad: «El investigador principal de mi grupo es canadiense y se planteó incluso volver a su país. Tengo dos compañeras australianas, que no son de un país con el que se esté enfrentando Trump, pero están un poco a la espera de saber qué pasa con ellas; la reacción ha sido contra todos los extranjeros».

Jesús Vicente añade que otros becados por la Caixa que están con estancias en otras universidades «no se han visto afectados». Y es que el origen del conflicto llegó con las protestas universitarias que rechazaban los ataques de Israel a Gaza y que se llevaron a cabo en varias universidades de EE UU, incluida Harvard. El magnate criticó la postura de la institución de Massachusetts por ser «muy antisemita».

«Harvard dijo que no iba a ceder a las presiones de Trump y aquí dicen que al presidente se le ha metido entre ceja y ceja ir a por la universidad», concluye.