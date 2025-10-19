La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, en abril en la Asamblea, en la comisión de investigación sobre la liquidación del aeropuerto, junto a Rubén Martínez Alpañez (Vox) y Carmina Fernández (PSOE). ANTONIO GIL / AGM

Las cuentas del aeropuerto de la Región de Murcia se enredan más

La Comunidad dejó pasar la oportunidad de llegar a un acuerdo con Sacyr que habría evitado la condena de 143 millones; Vox no fue partidario de esta mediación cuando dirigió la Consejería de Fomento

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:26

La sentencia que obliga la Comunidad Autónoma a pagar 143,7 millones de euros (160 con los intereses) a la anterior concesionaria del aeropuerto ... regional, por las inversiones que realizó antes de que le fuera anulado el contrato, no ha pillado por sorpresa al Gobierno regional. Desde hace casi dos años, tres consejerías, la Intervención General y la Dirección de los Servicios Jurídicos sabían y temían que podía producirse una sentencia desfavorable que obligaría a las arcas autonómicas a desembolsar esa cantidad a favor de la constructora Sacyr, como así ha sucedido finalmente, provocando «graves problemas presupuestarios».

