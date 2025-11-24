Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad

La carga burocrática, el escaso respaldo social, el clima en las aulas, las condiciones laborales y, específicamente en el caso de las mujeres, el cuestionamiento ... de la autoridad por su género, están pasando factura a la salud mental de los docentes de la Región. El informe elaborado por el Colegio Oficial de Psicología de la Región 'Entre la Tiza y la Pizarra Digital: Un Estudio Sobre la Situación Laboral y el Malestar Psicológico en el Personal Docente', revela que profesores y maestros padecen altas tasas de trastornos emocionales: entre el 25–74% presenta 'burnout' de moderado a severo, hasta el 87% estrés elevado; entre el 38% y el 41% ansiedad; y hasta el 77% síntomas depresivos clínicamente relevantes. Estos problemas aumentan el riesgo de absentismo laboral y de consumo de psicofármacos (ansiolíticos, antidepresivos) para manejar la carga de trabajo.

El creciente malestar psicológico docente «potenciado por factores escolares y personales refleja un serio problema de salud emocional que compromete la sostenibilidad educativa», concluye el estudio, que ha sido elaborado en colaboración con el sindicato Sterm.

La rigidez burocrática en las escuelas (el papeleo excesivo, las reglas inflexibles, supervisión centralizada) se ha identificado como un factor de estrés potente para los docentes. «Los entornos escolares altamente burocratizados tienden a despojar de autonomía al profesorado, obligándoles a 'subordinarse' a procedimientos ajenos a su práctica docente. Esto favorece el agotamiento profesional ('burnout'), pues los profesores se sienten forzados a cumplir tareas administrativas sin comprensión ni control, lo que incrementa su cansancio emocional y su predisposición al desgaste laboral, a la vez que dificulta su disponibilidad y atención para otras funciones», destaca el estudio.

La sintomatología depresiva en los docentes (ánimo bajo, anhedonia, fatiga, problemas de concentración) afecta hasta al 77% de los profesores «que pueden reportar síntomas clínicamente significativos». La mitad de los profesores y maestros se ven afectados por síntomas moderados de depresión. Según los resultados del estudio, uno de cada cuatro docentes consume psicofármacos, y el 7,7 % estaban de baja laboral durante la recogida de datos.

Las desigualdades de género han sido destacadas por la decana del Colegio de Psicólogos, Pilar Marín, quien ha alertado de que en el caso de las profesoras y maestras «es cuestionada la autoridad de las docentes por el hecho de ser mujer (58%). Este dato evidencia que los estereotipos y las dinámicas de género siguen presentes también en los centros educativos, así como su transmisión». Marín ha reivindicado el respaldo institucional en la puesta en valor de la figura de las docentes.

El coportavoz del sindicato Sterm, Andrés Martínez, ha puesto el acento en el incremento de la carga burocrática que han asumido los docentes y en la pérdida del poder adquisitivo de los docentes como factores añadidos de estrés. Ha alertado del incremento de bajas psiquiátricas entre el profesorado en los últimos años, que a su juicio, no ha encontrado respuesta por parte de la Consejería de Educación.