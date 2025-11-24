La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La presentación, este lunes, del informe. LV

Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad

El Colegio de Psicólogos y el sindicato Sterm alertan del 'tecnoestrés' y de la desigualdad de género en la percepción de autoridad

Fuensanta Carreres

Fuensanta Carreres

Lunes, 24 de noviembre 2025, 11:01

Comenta

La carga burocrática, el escaso respaldo social, el clima en las aulas, las condiciones laborales y, específicamente en el caso de las mujeres, el cuestionamiento ... de la autoridad por su género, están pasando factura a la salud mental de los docentes de la Región. El informe elaborado por el Colegio Oficial de Psicología de la Región 'Entre la Tiza y la Pizarra Digital: Un Estudio Sobre la Situación Laboral y el Malestar Psicológico en el Personal Docente', revela que profesores y maestros padecen altas tasas de trastornos emocionales: entre el 25–74% presenta 'burnout' de moderado a severo, hasta el 87% estrés elevado; entre el 38% y el 41% ansiedad; y hasta el 77% síntomas depresivos clínicamente relevantes. Estos problemas aumentan el riesgo de absentismo laboral y de consumo de psicofármacos (ansiolíticos, antidepresivos) para manejar la carga de trabajo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un fondo de inversión escoge Murcia para crear una plataforma que traerá grandes producciones internacionales
  2. 2 La construcción del tercer carril de la A-7 suma ya veinte años de retraso
  3. 3 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  4. 4

    La evaluación de riesgos a las empleadas del hogar arranca con dudas y «desconcierto»
  5. 5

    Delgado y Garzón, en la protesta frente al Supremo en apoyo al fiscal general
  6. 6 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy domingo 23 de noviembre de 2025
  7. 7

    Una murciana en la cúspide de la industria capilar de la lista Forbes
  8. 8

    La vuelta al campo de una pareja de Caravaca de la Cruz
  9. 9 Presentan una moción en Alcantarilla para regular el uso del burka y el niqab
  10. 10 Impiden la venta en Málaga de un bebé por 3.000 euros a una pareja con problemas de fertilidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad

Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad