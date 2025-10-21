La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Vista aérea de la contaminación en Murcia, este martes. Nacho García

La contaminación por ozono en la Región de Murcia alcanza este año los niveles más altos desde 2017, según Ecologistas en Acción

Las ciudades de Murcia y Cartagena y el Valle de Escombreras son los principales focos, tal y como apunta la organización en su informe anual

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Martes, 21 de octubre 2025, 13:53

Las grandes ciudades y los polos industriales siguen siendo el origen, un año más, de los altos niveles de contaminación por ozono que se han ... registrado en la Región de Murcia en lo que va 2025, según el informe anual elaborado por Ecologistas en Acción. A eso, hay que añadir también la particular incidencia de las dos grandes olas de calor del pasado verano, que han provocado un repunte de este contaminante. La consecuencia: «Toda la población murciana ha vuelto a respirar en 2025 un aire perjudicial para la salud en relación al ozono, según las recomendaciones de la OMS», apunta también ese documento que se ha presentado este martes.

