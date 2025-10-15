El Consejo de Ministros destina casi 9 millones a la Región de Murcia para el Bono Alquiler Joven Esta ayuda se fija en 250 euros al mes, durante un plazo de dos años para cada uno

La Región de Murcia recibirá 8.800.000 euros para las subvenciones del Bono Alquiler Joven 2025. Es el 4,40% de los 200 millones que arpobó en total el Consejo de Ministros este martes, que autorizó la distribución territorial entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.

Esta ayuda se fija en 250 euros al mes, durante un plazo de dos años para cada joven, con objeto de facilitar su emancipación o, en todo caso, su derecho a disfrutar de una vivienda o habitación en régimen de alquiler o cesión de uso. Representa una medida de efecto inmediato en el ámbito de las ayudas del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

El Bono Alquiler Joven es compatible con otras ayudas destinadas para el mismo objeto a beneficiarios especialmente vulnerables, entendiendo como tales a estos efectos los que determinen las comunidades o ciudades autónomas.

También es compatible con las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La suma del Bono Alquiler Joven y las mencionadas ayudas tendrán como límite el 100% de la renta arrendaticia.