El Consejo Jurídico avala indeminzar con 220.000 euros a la familia de un joven con dispacacidad fallecido en La Arrixaca Considera que no se le prestó la atención sanitaria adecuada cuando ingresó de urgencia por una obstrucción intestinal

R. G. B. Jueves, 25 de septiembre 2025, 14:23 Comenta Compartir

El Consejo Jurídico de la Región considera que el Servicio Murciano de Salud debe indemnizar con 219.550,9 euros a la familia de un joven de 23 años con discapacidad que falleció en el Hospital Virgen de la Arrixaca el 17 de enero de 2023 tras ingresar dos días antes por un fuerte dolor abdominal. Así lo señala en un dictamen del 15 de julio de 2025 donde avala que el fallecimiento se produjo por fallos en la atención sanitaria que recibió el joven.

En concreto, el dictamen señala que la causa de la muerte fue la «broncoaspiración masiva debida al vómito» debido a la obstrucción del intestino grueso por una torsión del colon que le acabó provocando una parada cardiorespiratoria. Además, subraya que en el momento del fallecimiento, el joven no contaba con la colocación de una sonda nasogástrica que según el informe de la aseguradora podría haber evitado la broncoaspiración, y considera injustificable que, cuando en la madrugada del día 17, las enfermeras avisaron al cirujano de guardia en dos ocasiones, a las 2.40 y las 3.30 horas, no acudiera ningún médico a valorarle. Poco después, a las 4.10 horas, el paciente entró en parada cardiorrespiratoria y 20 minutos después se certificó su muerte.

Cuando el joven, que contaba con una grave discapacidad y múltiples patologías desde edad prematura, llegó al hospital, se le realizaron diversas pruebas tras las que se le dio el alta. Como el dolor no remitía y los síntomas se fueron agravando en horas sucesivas, la familia volvió a llevarlo a Urgencias poco después, donde se le realizó una colonoscopia descompresiva, pero sin que se le colocara la citada sonda nasogástrica.

El dictamen avala que tampoco se le realizaron pruebas pertinentes en su situación, como un TAC y una radiografía abdominal, pese a estas habían sido prescritas.

Por ello, el órgano consultivo considera que hubo una posible desatención al paciente durante las horas previas a su fallecimiento, tras analizar los informes periciales del caso y estima que el SMS debe indemnizar a la familia y analizar las actuaciones realizadas para depurar posibles responsabilidades disciplinarias y patrimoniales.