La Consejería quita los 100 metros de protección y niega que se pueda construir más Jaime Pérez Zulueta. / LV Las nuevas Directrices del Litoral tampoco prohíben edificar en las zonas con riesgo de inundación, y se remiten a los informes de la CHS y Medio Ambiente MANUEL BUITRAGO Miércoles, 25 septiembre 2019, 02:54

El director general del Territorio y Arquitectura, Jaime Pérez Zulueta, sostiene que con la reforma de las Directrices del Litoral, ahora en fase de alegaciones, «se protegerá el doble del territorio» en zonas inundables en comparación con lo que había antes, hasta llegar a las 18.000 hectáreas. La modificación tiene más alcance que el fomento de hoteles y apartamentos turísticos en las zonas de mayor demanda y atractivo, que es otro de los objetivos. Se trata de adaptar las Directrices a la Cartografía de Zonas Inundables, aprobada en el año 2013 por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Sobre esta base, Pérez Zulueta considera que ya no es necesario fijar un límite de 100 metros de los cauces para poder edificar, como venía en la anterior normativa, ya que la nueva cartografía lo hace de una manera más precisa. «Esto es muy positivo porque no damos palos de ciego. En el año 2004, la Comunidad hizo una estimación genérica con los mapas que había sobre cauces y ramblas, pero ahora se dispone de datos más fiables sobre las zonas inundables», dijo. La nueva cartografía identifica más áreas de riesgo en el Campo de Cartagena y los municipios del Mar Menor, y menos en Mazarrón y Águilas. El director general niega que se pueda construir más, y aduce que habrá mayores restricciones, aunque conforme a la normativa, no se prohíbe edificar en zonas inundables.

«La edificafilidad dependerá del uso aplicable, y para que se otorgue una licencia se deben emitir antes los informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica, de Medio Ambiente y de la Comunidad Autónoma», apunta. De hecho, en el anexo sobre el régimen de usos, las nuevas Directrices del Litoral no prohíben edificar, sino que se remiten en todos los supuestos a esos informes.

Recalcó que la modificación de las Directrices «surge precisamente para adaptar la normativa regional al nuevo sistema nacional que amplía la protección, ya que no solo protege los márgenes de las ramblas sino la totalidad de las áreas inundables». El director general recordó que sin un informe positivo de la CHS «no se aprueba nada». A la pregunta de por qué no prohíbe la Comunidad edificar en estas zonas, señaló que se trata de una normativa estatal.