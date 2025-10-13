La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Presentación del decreto de Vivienda Asequible dirigida a los técnicos de los municipios de la Región de Murcia. CARM

La Consejería explica a los técnicos cómo activar suelo para vivienda asequible

LA VERDAD

Murcia

Lunes, 13 de octubre 2025, 19:55

Comenta

Responsables de la Consejería de Fomento e Infraestructuras explicaron este lunes a un centenar de técnicos municipales de los ayuntamientos de la Región de Murcia las principales medidas del decreto de Vivienda Asequible que permitirán activar suelo para destinarlo a vivienda protegida asequible, además de resolver las dudas de los trabajadores para su aplicación. Entre las medidas destacan la posibilidad de cambiar el uso de oficinas o locales en planta baja para destinarlos a vivienda protegida sin necesidad de modificar el planeamiento; y la introducción de primas de edificabilidad; así como la declaración de urgencia de los trámites administrativos relacionados con la vivienda protegida, lo que permitirá reducir a la mitad los plazos de tramitación.

Asimismo, se explicó que la norma permite compatibilizar tipologías edificatorias para que en suelos previstos para vivienda unifamiliar puedan desarrollarse bloques de pisos protegidos, y posibilita la finalización de edificaciones o urbanizaciones inconclusas, siempre que al menos la mitad de las viviendas resultantes se destinen a VPO.

En el encuentro han participado el secretario general de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, José Francisco Lajara, el director general de Ordenación del Territorio y Arquitectura, Javier Rollán, y la directora general de Vivienda, María Dolores Gil, junto a otros profesionales de la Consejería.

«Se trata de un decreto que recoge ampliamente las necesidades de los municipios, que también reconoce su autonomía», destacó el secretario general de la Consejería de Fomento, José Francisco Lajara, que indicó que «con estas jornadas queremos hacerles partícipes y proporcionarles toda la información necesaria para que el decreto sea una realidad cuanto antes», al tiempo que insistió en que el decreto «la colaboración con los técnicos municipales es clave para que las medidas coyunturales se apliquen con rapidez».

El secretario general de Fomento explicó que «el texto recoge un nuevo modelo de vivienda protegida asequible y una serie de medidas de agilización y puesta en valor de este modelo que queremos implantar en la Región de Murcia para dar una respuesta real a las necesidades residenciales de los ciudadanos».

