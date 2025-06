Condenado a dos años de cárcel el atracador que asaltó un banco en Murcia

El Juzgado de lo Penal número 2 de Murcia ha condenado a dos años de prisión a B. V. M. como autor de un ... delito de robo con intimidación, cometido el pasado 6 de septiembre de 2024 en una sucursal de CaixaBank situada en la pedanía murciana de El Esparragal.

La sentencia, dictada el pasado 3 de junio, recoge que el acusado, encapuchado y armado con un cuchillo, irrumpió en la oficina, situada en la calle Maestro José Velasco de la citada pedanía, poco después de las diez y media de la mañana, cuando ya estaba abierta al público, y amenazó a una empleada con expresiones como: «Dame todo el dinero, dámelo, dame todo el dinero si no os mato. No toque el teléfono, si no os mato».

El atracador se hizo con 1.250 euros en billetes y otros 150 euros en monedas, según los hechos probados, y huyó a pie del lugar. En el suceso no hubo que lamentar heridos. Los agentes de la Guardia Civil se desplegaron rápidamente en la zona para tratar de localizar al autor del robo.

Los especialistas realizaron una inspección ocular de la oficina y, tras recabar las grabaciones de las cámaras de seguridad tanto del banco como de comercios cercanos en busca de pistas, se logró identificar y posteriormente arrestar al presunto atracador.

Durante la vista preliminar del juicio, celebrada el 3 de junio, el acusado —que se encontraba en prisión provisional desde el día del robo— se conformó con la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, lo que permitió dictar sentencia 'in voce' sin necesidad de celebrar el juicio.

Condicionado a no delinquir

La Fiscalía apreció las agravantes de disfraz y reincidencia, y también las atenuantes de reparación del daño y alteración psíquica. «El reo ha cumplido parte de la condena en situación de prisión provisional [...] y con carácter previo al juicio ha consignado el importe total de la responsabilidad civil reclamada», expone la sentencia.

Pese a sus antecedentes, el tribunal acordó suspender la ejecución de la pena durante un plazo de cuatro años condicionado a que el condenado, que ha sido defendido por el letrado Jorge Novella, no cometa ningún delito durante ese tiempo y abone una multa de 288 euros en ocho plazos. El juzgado también acordó su inmediata puesta en libertad.