La Comunidad de Madrid emprende el camino hacia unas nuevas elecciones Isabel Díaz Ayuso (PP) pasa junto a Ignacio Aguado (Cs), ayer, en la Asamblea de Madrid. efe / MARISCAL / ANDER AZPIROZ MADRID Jueves, 11 julio 2019, 01:39

El reloj comenzó ayer a correr para la repetición de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, que se convocarán en dos meses si ningún candidato consigue la confianza de la mayoría de la Asamblea.

Ante la falta de un aspirante con posibilidades de salir elegido, se celebró un debate de investidura sin candidato, un mecanismo previsto en el reglamento de la Cámara para evitar las situaciones de bloqueo. El Pleno, en el que cada portavoz intervino apenas durante diez minutos, plasmó el fracaso en las negociaciones entre PP, Ciudadanos y Vox para formar Gobierno con la popular Isabel Díaz Ayuso al frente y el liberal Ignacio Aguado como vicepresidente.

La negativa de la formación naranja a firmar un acuerdo marco con la de Santiago Abascal terminó el martes por dinamitar el posible acuerdo de investidura, aún a pesar del intento a la desesperada de Aguado de salvar los muebles al convocar su primera reunión a tres con la aspirante del PP y la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.

No habrá más encuentros de este tipo. El propio Aguado afirmó que no volverá a sentarse con Vox, una promesa que, de cumplirse, abre de par en par las puertas a una repetición electoral, una opción que, por otra parte, podría dar lugar a un nuevo escenario sin mayorías parlamentarias que, a su vez, desencadenaría una crisis institucional sin precedentes en Madrid.

Aguado subrayó que su formación ha firmado con el PP un acuerdo de 155 puntos que ya da por cerrado y del que no admitirá que se modifique una sola coma. Así, calculan los liberales, los de Abascal deberán decidir en los próximos dos meses si prestan su apoyo a este documento o abocan a los madrileños a una nueva cita con las urnas que, como remarcó Aguado, esta vez sí podría dar lugar a una mayoría de izquierda. «Ya no hay nada más que negociar», zanjó el líder de la formación naranja.

Ayuso, no obstante, no da la batalla por perdida. La dirigente del PP llamó a la responsabilidad a sus socios e, incluso, dio en parte la razón a Vox al reclamar las mismas reuniones a tres que Aguado ya ha descartado de antemano. El tercero en discordia se mantiene firme en sus posiciones. Vox considera que desde Cs se les trata con desprecio y, por tanto, esta formación no es merecedora de sus apoyos.

Dos opciones

Los liberales tienen aún otras dos opciones para evitar la repetición electoral. La primera es apoyar al socialista Ángel Gabilondo. Aguado, no obstante, siguió los pasos de Albert Rivera y ya aplicó durante la campaña electoral un cordón sanitario al PSOE. La segunda opción la planteó Monasterio el martes y pasa por un Ejecutivo en solitario del PP. Pero esto implica que los liberales renuncien a gobernar.