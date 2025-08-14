La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente de Acmeis, David García, con el coche eléctrico para el que pidió la ayuda del Moves III, concedida desde hace un mes pero que aún no ha cobrado. GUILLERMO CARRIÓN / AGM

La Comunidad desbloquea la resolución de ayudas al vehículo eléctrico tras años de quejas

Pasa de una ejecución del 22% al 81% en siete meses y salta del último lugar al sexto por autonomías en grado de desarrollo

Rubén García Bastida

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:22

El Gobierno regional ha dado un acelerón a la tramitación de las ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos e híbridos enchufables de los ... fondos europeos del denominado plan Moves III tras cerca de cuatro años con escasos avances marcados por las protestas y reclamaciones de los afectados.

