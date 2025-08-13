La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Luis Alberto Marín. ROS CAVAL / AGM

La Comunidad apenas podrá cubrir con créditos privados el 10% de sus necesidades

El Gobierno central limita el acceso a la financiación privada a la Región, Cataluña y Comunidad Valenciana ante el desequilibrio de sus cuentas autonómicas

Zenón Guillén y Cristina Cándido

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:23

El Estado modifica las condiciones a las autonomías para captar recursos y reforzar su autonomía financiera. Los nuevos criterios aprobados por la Comisión Delegada del ... Gobierno de Asuntos Económicos (CDGAE) restringe el acceso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), a la vez que ofrecen más libertad para financiar su deuda a partir de 2026. Eso sí, la Región de Murcia, Cataluña y Comunidad Valenciana tendrán limitada esa opción al 10% de sus necesidades anuales, al incumplir los requisitos exigidos como lograr el equilibrio presupuestario.

