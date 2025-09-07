La Comunidad afianza su plan de educación ambiental para escolares Más de seis mil alumnos han participado en este programa en dos años y para el nuevo curso hay previstas 60 visitas de colegios al Coto Cuadros

Los escolares verán reforzada en el nuevo curso la educación ambiental y la práctica deportiva en entornos naturales. La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor ya ha programado sesenta visitas de colegios al paraje natural de Coto Cuadros, DE 1.550 hectáreas de extensión y que comparten los municipios de Murcia y Santomera en las inmediaciones del embalse de esta última localidad. Se trata del programa ProCuadros, una iniciativa que, según la Comunidad Autónoma, ha demostrado su capacidad para implicar a la comunidad educativa y sensibilizar a los escolares sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.

Desde su puesta en marcha en 2022, ProCuadros ha acercado a más de 6.000 alumnos de Primaria y Secundaria al entorno de ese paraje natural, ofreciendo experiencias educativas y de deporte de orientación al aire libre.

Durante el último curso participaron 3.419 estudiantes, lo que ha supuesto un importante incremento respecto a ediciones anteriores y confirma el interés de los centros docentes por actividades que combinan aprendizaje, sostenibilidad y hábitos de vida saludables, según el departamento que dirige el consejero Juan María Vázquez.

Para el nuevo curso ya están programadas 60 visitas, dirigidas a los centros educativos sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas desde 5º de Educación Primaria hasta 4º de ESO.

Orientación con mapas

El objetivo es que un número aún mayor de estudiantes pueda beneficiarse de este programa, que integra contenidos curriculares con actividades prácticas de orientación, interpretación de la naturaleza y sensibilización ambiental.

En ese espacio, el alumnado puede desarrollar su orientación con mapas y brújulas a través de los tres circuitos permanentes de orientación establecidos, al tiempo que recibe formación sobre el uso responsable de los recursos naturales, la flora y fauna autóctona y la importancia de la conservación de los ecosistemas. Todo ello acompañado de dos educadores ambientales que guían las sesiones.