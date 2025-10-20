La Comunidad amplía en 50 las plazas en residencias y centros de día para personas con problemas de salud mental Se destinan 500.000 euros a este incremento de plazas públicas, que se suman a las 1.323 de las que dispone la Región

La Comunidad amplía este año en unas 30 las plazas para personas con problemas de salud mental en residencias y viviendas tuteladas, en aquellas en las que el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) tiene plazas concertadas o conveniadas. Además, incrementará en una veintena el número de plazas en centros de día y en el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP). Estas se suman a las 1.323 plazas públicas de este tipo con las que cuenta la Región de Murcia.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, anunció este incremento, al que se destinará una inversión superior a los 500.000 euros, durante una visita a la primera exposición artística creada por los usuarios de la residencia para personas con problemas de salud mental 'Cristo de los Mineros' de La Unión, junto al alcalde del municipio, Joaquín Zapata.

Ruiz señaló la importancia «de este nuevo refuerzo de la red de atención para personas con problemas de salud mental, que permite mejorar la calidad de los servicios, una atención personalizada para fomentar su autonomía y también para promover su participación social. Es una muestra más del compromiso del Gobierno regional por ampliar ese apoyo a fin de dar respuesta a todas sus necesidades».

Un compromiso que recordó la consejera durante el recorrido por la exposición 'Reflejos cerámicos. Creación, identidad y presencia', que se encuentra abierta al público en el Museo Minero de La Unión. En la muestra se pueden contemplar las obras de arte creadas por las personas participantes en un taller de cerámica experimental que ha acogido la residencia.

Ruiz destacó la relevancia de estas obras «que demuestran cómo el arte también sirve para derribar barreras, permite fomentar la inclusión, y aquí vemos un claro ejemplo. Los usuarios han podido expresar con sus creaciones lo que sienten y transmitirlo al público asistente en un enclave único, el Museo Minero de La Unión. Esto dota aún de mayor relevancia a estas obras, y demuestra a quienes las han creado que son capaces y su arte también es importante».

La exposición recoge una serie de piezas, resultado de la dedicación de los usuarios de la residencia durante los últimos meses, basadas en el autorretrato. Con estilo libre, y teniendo en cuenta la técnica trasmitida por profesionales, han elaborado cada una de las obras de esta muestra, que se puede visitar hasta el próximo 31 de octubre.