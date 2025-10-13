LA VERDAD Lunes, 13 de octubre 2025, 10:59 Comenta Compartir

La venta de paquetes perdidos vuelve a Murcia. Un punto de venta de paquetes extraviados se asentará en el Centro comercial Nueva Condomina, desde el lunes 13 hasta al sábado 18. Esta compañía se encarga de recuperar paquetes perdidos del comercio electrónico que, por diferentes motivos, no se llegaron a entregar a sus destinatarios. Posterormente, los ofrece a precios competitivos en su página web y en 'pop-up stores'. El punto de venta se ubicará en la plaza central de la planta baja del centro comercial. El horario de apertura será, el lunes de 15h a 21h, y los días restantes de 11h a 21h.

La venta de estos paquetes se realizará de una forma específica: cada visitante dispone de 10 minutos para elegir en la tienda tantos paquetes como deseen; está prohibido abrir los paquetes antes de la compra y estos se venden por peso, el precio por 100 gramos para los paquetes estándar es de 1.99 euros y para los paquetes 'premium' es de 2.79 euros. Los paquetes estándar son adquiridos a grandes plataformas logísticas encargadas de importar productos fabricados en Asia en nombre de varios sitios de comercio electrónico europeos. Estos paquetes se venden por su peso exacto y en las mismas condiciones que se reciben. Por otra parte, los paquetes 'premium' provienen de distribuidores oficiales de los principales líderes europeos del comercio electrónico como Amazon, Rakuten o Cdiscount. Tanto la empresa como los clientes, no conocen el contenido de los paquetes antes de abrirlos, manteniendo la sorpresa intacta.

Cada año, se estima que 12 millones de paquetes comprados a través de la venta online desaparecen por diversas razones, a menudo debido a datos incorrectos de la dirección postal o de envío. Tras reembolsar el dinero a los destinatarios, los paquetes no entregados eran destruidos por las empresas de logística encargadas del transporte, pero empresas como KING COLIS, recuperan los paquetes y los residuos que se generaban anteriormente, se convirtieron en 'pop-ups' de venta.