Trabajadores y vecinos de Nueva Condomina en Murcia alertan de carreras ilegales

Gema Albaladejo Martes, 5 de agosto 2025, 00:09 Comenta Compartir

«Salí de trabajar a las 22.10 y escuché mucho ruido, no sabía qué era pero se escuchaban motores claramente», relató una trabajadora de una tienda de ropa del centro comercial de Nueva Condomina, que prefiere mantener su identidad en el anonimato, sobre su fin de jornada del pasado viernes 25 de julio. La segunda vez que escuchó el alboroto, el viernes 1 de agosto, la curiosidad le picó demasiado y decidió desviar su camino para ver qué pasaba dirección a la salida a la autovía A-7 en sentido Alicante. La dependienta se encontró con «coches y motos, las dos cosas», que iban entre la primera y la segunda rotonda a mucha velocidad. «No diría que fuesen carreras, parecía algo más exhibicionista, pero sí que iban muy rápido, cuando me acerqué no tuve otra que meterme por una de las rotondas para salir de ahí; era peligroso, me pasaban coches a toda velocidad por el carril de la izquierda». La empleada señaló que «sería alguna quedada que se difundiría por redes», puesto que en el descansillo que se habilita los días de partido en el Enrique Roca para aparcar vehículos «había decenas de personas mirando, muchísima gente ahí concentrada».

Por otra parte, cuatro unidades de la Policía Local se desplazaron el pasado 26 de julio a las inmediaciones del estadio, a raíz de avisos por parte de vecinos de la zona, para frenar una supuesta carrera ilegal. Según fuentes municipales, los efectivos policiales disolvieron la concentración e identificaron a 14 personas. También retiraron dos vehículos y, además, interpusieron un par de denuncias a dos individuos mayores de edad por no tener permiso de conducir.

A raíz de la intervención policial, las fuentes oficiales citadas aseguran a LA VERDAD que se incrementó la presencia policial en la zona. Sin embargo, los hechos que relata la trabajadora del centro comercial y un caso aislado de un único coche derrapando, del que informó una vecina de la zona, son posteriores.