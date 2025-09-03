La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen panorámica de Murcia. Nacho García/ AGM

La sostenibilidad estará en el foco del nuevo plan urbano de Murcia

Investigadores de la UMU preparan ya los estudios y diagnósticos que servirán de base para recoger las sugerencias de los ciudadanos

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:06

Diseñar y planificar una ciudad es una tarea de largo recorrido y, ayer, la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico de la Universidad de ... Murcia (UMU) trazó junto al Ayuntamiento de la capital la ruta para el plan de trabajo 2025/2026, sobre todo en lo que se refiere al trabajo participativo para la elaboración del nuevo plan general de ordenación municipal (PGOM). Esta tarea, que depende de la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, es «un paso decisivo para garantizar que el modelo territorial de Murcia se construya de manera abierta, inclusiva y coherente», según detalló en un comunicado el Ayuntamiento de la capital.

