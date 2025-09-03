La sostenibilidad estará en el foco del nuevo plan urbano de Murcia

Diseñar y planificar una ciudad es una tarea de largo recorrido y, ayer, la Cátedra de Agenda Urbana y Desarrollo Estratégico de la Universidad de ... Murcia (UMU) trazó junto al Ayuntamiento de la capital la ruta para el plan de trabajo 2025/2026, sobre todo en lo que se refiere al trabajo participativo para la elaboración del nuevo plan general de ordenación municipal (PGOM). Esta tarea, que depende de la Concejalía de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, es «un paso decisivo para garantizar que el modelo territorial de Murcia se construya de manera abierta, inclusiva y coherente», según detalló en un comunicado el Ayuntamiento de la capital.

Este es uno de los asuntos que se abordaron el pasado lunes durante la reunión de la comisión de seguimiento de esta Cátedra, que depende de la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo. El encuentro da continuidad al celebrado en abril, en el que ya se definieron las prioridades de la hoja de ruta de la Agenda Urbana Murcia 2030. El informe de actividad presentado recoge que durante el último año se han desarrollado todas las ágoras de participación del proyecto Conexión Sur, «convirtiéndose en una experiencia pionera de escucha y diálogo ciudadano», explican fuentes municipales.

El director de la Cátedra, Prudencio Riquelme, destacó que la Universidad de Murcia aporta rigor académico y metodológico a un proceso que es, a la vez, político y social. «El PGOM será fruto del conocimiento técnico, de la escucha activa y la participación ciudadana», señaló.

La fase inicial, prevista para comienzos de 2026, se centrará en la elaboración de estudios y diagnósticos sobre la situación territorial, urbanística y socioeconómica de Murcia. Estos materiales servirán de base para abrir el debate público y facilitar «la comprensión ciudadana sobre retos como la sostenibilidad, la movilidad, la vivienda, la protección ambiental, la cohesión social y la integración del territorio», asegura por su parte el Ayuntamiento.

Según Riquelme, «la base de la Agenda Urbana es la participación y ahora se trata de aplicarlo al PGOM y que se vea reflejado en él», ya que será el documento en el que se delineará cómo crecerá Murcia en los próximos 25 años. Es por eso por lo que considera fundamental «recoger los consensos de la ciudadanía».

Metodología en preparación

Riquelme adelantó a LA VERDAD que a lo largo del próximo mes tienen que presentar una metodología más desarrollada para la puesta en marcha de ese proceso participativo. Aunque, por el momento, ya se están trabajando en estudios previos de carácter demográfico, económico o sobre sostenibilidad, entre otras cuestiones, con la intención de disponer de la mayor información previa posible. «Es un proceso mucho más amplio e importante», subrayó también en contraposición a las ágoras de participación que se han desarrollado en el último año dentro del proyecto Conexión Sur. Esta tarea, en todo caso, se llevará a cabo a través de encuestas, foros y ágoras con ciudadanos y con otros agentes técnicos y sociales.

La concejala de Gobierno Abierto,, Mercedes Bernabé, apuntó que la Cátedra de Agenda Urbana es «un instrumento clave para que la estrategia de ciudad del alcalde Ballesta se transforme en proyectos reales, capaces de mejorar la vida de los murcianos y de proyectar el municipio hacia Europa». Para Bernabé «no se trata solo de planificar, sino de «construir un modelo de ciudad compartido, sostenible e innovador».

Sobre le informe de actividad del proyecto Conexión Sur, abordado también en ese encuentro, Bernabé apuntó que «estas sesiones han permitido actualizar diagnósticos, identificar demandas vecinales y canalizar propuestas de revitalización urbana que ya forman parte de la agenda política municipal».

6.400 metros cuadrados de asfalto en Baños y Mendigo

La carretera de Corvera, en la pedanía de Baños y Mendigo, ha renovado 6.400 metros cuadrados de asfalto a través de la actuación ejecutada por el Ayuntamiento de Murcia. Además, con el objeto de incrementar la visibilidad y la seguridad de los usuarios se va a renovar igualmente toda la señalización horizontal de esta vía como son las líneas de carril, pasos de peatones y simbología vial que la acompaña. «Permitirá mejorar la seguridad vial y la calidad de la circulación en uno de los principales accesos de la zona», según detalló el concejal de Vertebración Territorial y Pedanías, Marco Antonio Fernández, que ayer supervisó su ejecución junto al consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, cuyo departamento financia la obra con una inversión de 107.000 euros a través del Plan de Diputaciones y Barrios Periféricos del Gobierno regional.

Este programa, destinado específicamente a obras en las cuatro poblaciones de más de 50.000 habitantes de la Región (Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura) ha destinado durante 2024 y 2025 al municipio murciano 2.786.844 euros, lo que supone un aumento de 936.000 euros y un crecimiento del 50,6% respecto al periodo 2022-2023, según apuntaron desde la Consejería de Presidencia.

De los 31 proyectos iniciales previstos en el plan se ha podido pasar a 44 intervenciones en total, como consecuencia del ahorro conseguido en las correspondientes licitaciones. Algunos de los 13 proyectos complementarios que serán una realidad gracias a esos fondos adicionales son la reposición del asfalto en diferentes carriles de Rincón de Beniscornia, el acondicionamiento de un tramo de acera en la avenida Ciudad de Almería de La Purísima-Barriomar, o la mejora de arcenes y taludes en la carretera Avileses-Balsicas.

A través de este plan, se va a acometer la renovación de asfaltado de 205.000 metros cuadrados, así como otros 6.700 de adoquín, 1.300 de pavimento en zonas peatonales y otros 2.000 metros lineales de bordillos.