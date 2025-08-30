La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Varios camiones bañera depositan tierra en la parcela para proceder a su posterior relleno y compactación. ANDRÉS MOLINA / AGM

El solar de la antigua guardería de La Paz, en Murcia, inicia su transformación 18 años después

Ejecutan la primera fase de los trabajos para crear una zona deportiva y lúdica en el deprimido barrio, que incluye la limpieza y relleno de la parcela

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:32

Casi dos décadas. Ese es el periodo que ha tenido que pasar para empezar a devolver al deprimido barrio de La Paz el equipamiento público ... que perdió en la calle Pablo VI tras la demolición de su antigua guardería. El inmueble fue derribado en 2007, durante la alcaldía del popular Miguel Ángel Cámara, con la intención de que ese solar se integrara en el proyecto de rehabilitación del entorno planteado por el promotor José López Rojas. De hecho, este espacio debía acoger inicialmente dos torres de 27 pisos como primer paso para continuar con el resto de demoliciones y reconstrucciones dentro del barrio, planteamiento que ha sido tachado por el actual gobierno municipal como «poco realista».

Espacios grises

