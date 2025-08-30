El solar de la antigua guardería de La Paz, en Murcia, inicia su transformación 18 años después

Casi dos décadas. Ese es el periodo que ha tenido que pasar para empezar a devolver al deprimido barrio de La Paz el equipamiento público ... que perdió en la calle Pablo VI tras la demolición de su antigua guardería. El inmueble fue derribado en 2007, durante la alcaldía del popular Miguel Ángel Cámara, con la intención de que ese solar se integrara en el proyecto de rehabilitación del entorno planteado por el promotor José López Rojas. De hecho, este espacio debía acoger inicialmente dos torres de 27 pisos como primer paso para continuar con el resto de demoliciones y reconstrucciones dentro del barrio, planteamiento que ha sido tachado por el actual gobierno municipal como «poco realista».

Las obras que acaban de arrancar en la citada parcela acaban, así, de enterrar un proyecto que contaba ya desde hace tiempo con certificado de defunción. Pero la muerte urbanística del plan de López Rejas ha llegado acompañada del nacimiento de una propuesta para crear un espacio «para el encuentro y el disfrute vecinal», según destaca la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez. Los trabajos para la creación de este nuevo equipamiento deportivo y lúdico han comenzado de esta manera, en una primera fase, con el acondicionamiento previo del terreno, que ocupa una superficie de casi 3.000 metros cuadrados.

Incluyen estas labores tanto la limpieza y desbroce de la parcela como su relleno y compactación, ya que la cota de esta se encuentra dos metros por debajo de la calle y de la del contiguo Parque de Educación Vial Rosario Moreno Saura, dificultando en gran manera su accesibilidad. Varios camiones bañera accedieron ayer a la parcela para descargar la tierra –procedente del material retirado durante las obras del puente de El Raal– que será necesaria para elevar el nivel del terreno a apenas 45 centímetros menos que el de las aceras perimetrales.

El proyecto entierra de manera definitiva la propuesta de López Rejas, que tenía como piedra angular el citado terreno

Además, también recoge esta intervención inicial el escarificado y compactación del fondo de la parcela, así como la demolición de las losas de hormigón armado existentes en el interior de la parcela, ubicadas en los accesos de la calle Mariano Herrera y en el chaflán de las calles Pablo VI con José María Caballero. Está previsto dejar, por otra parte, un pequeño resguardo sin rellenar, dado que en la segunda fase de la actuación se aportará terreno vegetal en la zonas de plantaciones y zahorra en las destinadas a zonas deportivas o pavimentadas.

Esta actuación inicial se ha acometido tras adjudicar un contrato menor por valor de algo más de 46.000 euros, IVA incluido. Contaba este encargo con un periodo de ejecución de dos meses, aunque se estima que el plazo real para la realización del relleno de la parcela se limite a tres semanas aproximadamente.

Ejecución en tres fases

A esta intervención preparatoria le debe seguir la ejecución, propiamente dicha de las nuevas instalaciones de la zona verde, deportiva y de ocio, para la cuales deberán sacarse los nuevos trabajos a licitación. Se dividen estos en otras dos fases, la de pavimentación e instalación de los servicios soterrados y parte la jardinería, por un lado, y la colocación del mobiliario urbano y deportivo, rematando el ajardinamiento.

Señala Pérez que , a falta de algunos detalles, el proyecto de ejecución está prácticamente terminado, por lo que próximamente se remitirá al Servicio de Contratación para culminar la redacción de los pliegos y sacarlo a licitación antes de fin de año, ya que «las partidas presupuestarias necesarias ya se encuentran consignadas».

Recuerdan desde el Consistorio que la propuesta final, que se ha visto enriquecida con las aportaciones de los vecinos, contempla la creación de un espacio polivalente destinado a todas las edades, que incluirá una pista de baloncesto, una zona de ejercicio con aparatos biosaludables, áreas de juegos de mesa y ajedrez, un parque infantil y un circuito perimetral para caminar o correr.

«Todos los espacios estarán rodeados de zonas ajardinadas, mobiliario urbano y elementos de sombra», destaca la vicealcaldesa, remarcando que «esta actuación muestra el compromiso del Ayuntamiento con el barrio de La Paz», un entorno con más urgencias sociales que urbanísticas.