La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La edil de Educación informa sobre las cabinas insonorizadas que se quieren instalar en salas de estudio de Murcia. Ayto.

Las salas de estudio de Murcia contarán con cabinas insonorizadas: «Sabemos que va a ser muy bien recibida por los opositores»

De forma experimental, se van a instalar al menos tres de ellas en Ronda Sur

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:36

Comenta

Horas y horas de estudio y horas y horas de dar los temas también en voz alta como si se encontraran ante un tribunal. Es la vida de los opositores. Y pensando en su día a día, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Murcia ha anunciado un cambio en las salas de estudio del municipio para ayudarles.

Al menos es lo que espera la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López: «Sabemos que va a ser muy bien recibida por los opositores», aseguró sobre una de las mejoras que se incluyen en los presupuestos de su departamento para el año 2026.

Se refería en concreto a la instalación de cabinas individuales insonorizadas, que les servirá para que, una vez que hayan concluido su sesión de estudio, pueda exponer el tema en voz alta sin problema.

Adelantó que la prueba piloto se va a llevar a cabo en la sala de estudio 24 horas de Ronda Sur, una de las más concurridas, ya que se trata también de ver de qué forma se puede regular su funcionamiento y reserva de forma ordenada, apuntó la edil. Una vez que se dé este paso, la edil apuntó que será entonces cuando se vea su ampliación a salas de otros puntos del municipio.

Esto, según López, pretende favorecer «la concentración, la comodidad y la privacidad». La concejala recordó que «de los 15.000 usuarios de media de estos espacios municipales al mes, un elevado porcentaje son opositores que tienen que preparar sus exámenes de forma oral, por lo que estas nuevas cabinas suponen un avance para todas estas personas sin tener que renunciar a estudiar fuera de casa».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  4. 4

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  5. 5 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  6. 6

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  7. 7 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia
  8. 8 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  9. 9 El joven que mató a cuchilladas a su exnovia menor de edad en Totana acepta 22 años de cárcel
  10. 10 El truco para agrandar tus pantalones en casa en segundos: «Conseguirás un centímetro extra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las salas de estudio de Murcia contarán con cabinas insonorizadas: «Sabemos que va a ser muy bien recibida por los opositores»

Las salas de estudio de Murcia contarán con cabinas insonorizadas: «Sabemos que va a ser muy bien recibida por los opositores»