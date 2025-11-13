Las salas de estudio de Murcia contarán con cabinas insonorizadas: «Sabemos que va a ser muy bien recibida por los opositores» De forma experimental, se van a instalar al menos tres de ellas en Ronda Sur

La edil de Educación informa sobre las cabinas insonorizadas que se quieren instalar en salas de estudio de Murcia.

Lázaro Giménez Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:36

Horas y horas de estudio y horas y horas de dar los temas también en voz alta como si se encontraran ante un tribunal. Es la vida de los opositores. Y pensando en su día a día, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Murcia ha anunciado un cambio en las salas de estudio del municipio para ayudarles.

Al menos es lo que espera la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López: «Sabemos que va a ser muy bien recibida por los opositores», aseguró sobre una de las mejoras que se incluyen en los presupuestos de su departamento para el año 2026.

Se refería en concreto a la instalación de cabinas individuales insonorizadas, que les servirá para que, una vez que hayan concluido su sesión de estudio, pueda exponer el tema en voz alta sin problema.

Adelantó que la prueba piloto se va a llevar a cabo en la sala de estudio 24 horas de Ronda Sur, una de las más concurridas, ya que se trata también de ver de qué forma se puede regular su funcionamiento y reserva de forma ordenada, apuntó la edil. Una vez que se dé este paso, la edil apuntó que será entonces cuando se vea su ampliación a salas de otros puntos del municipio.

Esto, según López, pretende favorecer «la concentración, la comodidad y la privacidad». La concejala recordó que «de los 15.000 usuarios de media de estos espacios municipales al mes, un elevado porcentaje son opositores que tienen que preparar sus exámenes de forma oral, por lo que estas nuevas cabinas suponen un avance para todas estas personas sin tener que renunciar a estudiar fuera de casa».