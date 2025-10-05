La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los servicios de emergencia trasladan al herido. 112RM

Rescatan a un joven que sufrió una caída cuando practicaba escalada en Murcia

Estaba en un lugar de difícil acceso y no podía moverse

LA VERDAD

Murcia

Domingo, 5 de octubre 2025, 22:55

Un joven resultó herido este domingo por la noche cuando practicaba escalada en la cara Norte del Cabezo del Castillo de Los Garres, en Murcia. El 112 Región de Murcia recibió a las 20.24 horas una llamada que alertaba del accidente. El llamante informaba de que el joven, de 16 años, había sufrido una caída y no podía moverse, además, se encontraba en un lugar de difícil acceso.

Hasta el lugar del accidente se movilizaron Policía Local, agentes medioambientales, Bomberos del Ayuntamiento de Murcia y el Grupo de Rescate en Montaña de Voluntarios de Protección Civil.

Tras localizarlo y estabilizarlo, evacuaron al herido, que presentaba policontusiones, hasta el punto de encuentro donde le esperaba una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 para trasladarle al hospital Reina Sofía de Murcia.

