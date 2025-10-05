Rescatan a un joven que sufrió una caída cuando practicaba escalada en Murcia Estaba en un lugar de difícil acceso y no podía moverse

Domingo, 5 de octubre 2025

Un joven resultó herido este domingo por la noche cuando practicaba escalada en la cara Norte del Cabezo del Castillo de Los Garres, en Murcia. El 112 Región de Murcia recibió a las 20.24 horas una llamada que alertaba del accidente. El llamante informaba de que el joven, de 16 años, había sufrido una caída y no podía moverse, además, se encontraba en un lugar de difícil acceso.

Hasta el lugar del accidente se movilizaron Policía Local, agentes medioambientales, Bomberos del Ayuntamiento de Murcia y el Grupo de Rescate en Montaña de Voluntarios de Protección Civil.

Tras localizarlo y estabilizarlo, evacuaron al herido, que presentaba policontusiones, hasta el punto de encuentro donde le esperaba una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 para trasladarle al hospital Reina Sofía de Murcia.