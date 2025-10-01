La renovada Oficina de Turismo de la plaza Belluga de Murcia reabrirá a finales de mes Las obras de reforma del espacio concluirán la semana próxima, permitiendo la vuelta del servicio al punto más emblemático de la ciudad

Pedro Navarro Miércoles, 1 de octubre 2025, 13:59 Comenta Compartir

Más de un viandante trataba este miérecoles de escudriñar, desde la plaza y a través de la cristalera de su puerta de acceso, lo que encierra el interior de la nueva Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Murcia. «Hemos quitado los vinilos que tapaban la puerta, y aunque no lo parezca, eso ya hace mucho: llama la atención a todo el que pasa por aquí y permite que entre luz natural en las dependencias», explicaba el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco.

Será, en principio, a finales de este mes o principios del próximo cuando este espacio, destinado a la atención del visitante, reabra sus puertas en su ubicación tradicional de la plaza Belluga, posiblemente el punto más emblemático de la ciudad. Las obras de reforma integral ejecutadas en los últimos meses –con una inversión de 105.875 euros–, concluirán la próxima semana y solo restará el visto bueno y la recepción por parte de la Intervención municipal para su puesta en marcha. Por lo pronto, el olor a madera daba cuenta este martes de la renovación de la oficina.

«Hemos conseguido transformar este espacio para hacer de él un recurso moderno, accesible y sobre todo adaptado al nuevo modelo turístico inteligente en el que estamos trabajando», subrayaba el edil mientras mostraba la nueva configuración de estas dependencias. «La intención es mejorar los flujos de atención al visitante, los cuales se verán reforzados por el componente interactivo que ofrecerán las nuevas pantallas que vamos a instalar», subraya Pacheco, al tiempo que destacaba el emplazamiento «estratégico» de la oficina.

«No solo las principales rutas turísticas de nuestra ciudad salen desde aquí, sino que esta ubicación nos ayuda a impulsar productos como la cultura, el patrimonio o la gastronomía», incidía el concejal. Así, la reapertura de la plaza de Belluga permitirá el retorno del servicio desde la plaza del Romea, donde se ha prestado esta atención, de manera circunstancial, durante los últimos meses. De hecho, este miércoles todavía, algún que otro turista desorientado buscaba información en las dependencias de la plaza Cardenal Belluga, desconocedor del traslado de esta atención a los bajos del histórico teatro murciano, y todo ello pese al cartel pegado en la puerta de entrada que anunciaba esta circunstancia. «Es cierto que este punto es la referencia histórica, pero el espacio del Romea también ha recibido muchísima afluencia durante todo el verano, especialmente de visitantes extranjeros», apostillaba Pacheco, resaltando «la internacionalización de nuestro turismo», con un crecimiento de más del 20% de los visitantes foráneos, y lo cerca que queda ya el objetivo de alcanzar «el millón de pernoctaciones en un año».