Un hombre frente a la instalación, ayer, en Murcia. Marcial Guillén/ EFE

La plaza de Santo Domingo de Murcia, escaparate urbano para la campaña del Teléfono de la Esperanza

Martes, 23 de septiembre 2025, 22:31

La plaza de Santo Domingo, en pleno corazón de la capital murciana, se despertó este martes con una gran corona funeraria depositada sobre el pavimento con la inscripción 'Nadie te quiere'. Dicho lema busca recordar que «cada palabra que apaga, cada broma que humilla, cada insulto» puede llegar a convertirse «en una carga insoportable para muchos». El texto y la instalación urbana, de unos dos metros de longitud, forman parte de la nueva campaña lanzada por el Teléfono de la Esperanza en la Región de Murcia (968343400).

Tiene el objetivo de, por un lado, visibilizar que son innumerables las personas que necesitan ayuda a diario y, por otro, para buscar nuevos voluntarios que brinden ese apoyo en situaciones de crisis y de inestabilidad emocional, en especial aquellas que puedan desembocar en un intento de suicidio.

