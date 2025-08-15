La pedanía murciana de La Raya celebra su Coronación en busca del reconocimiento regional La representación, que se celebra cada 15 de agosto, está inspirada en el Misteri d'Elx y mantiene la misma configuración desde hace ocho décadas

Pedro Navarro Viernes, 15 de agosto 2025, 18:29 Comenta Compartir

Las fiestas de La Raya vuelven a vivir en la noche de este viernes su momento culminante con la representación del singular acto de Coronación de la Encarnación de La Raya. Se trata de un acontecimiento con cerca de un siglo de antigüedad y que en su versión actual viene a emular, en parte, desde 1942, al Misteri d'Elx, manteniendo la misma configuración que diseñó hace ocho décadas el rayero Pepe Ros.

Así, en medio de la oscuridad de la noche, una niña de corta edad -en este caso, Valeria Armero García- vestida de ángel descenderá una vez más de un espectacular templete de diez metros de altura, instalado en la plaza Mayor de la pedanía y alzado sobre cuatro columnas, para depositar una corona sobre la talla dieciochesca de Roque López, discípulo predilecto del maestro Francisco Salzillo. Esta coronación se produce al tiempo que estallan fuegos artificiales, revolotean palomas blancas y caen miles de pétalos de rosa y papelillos de oro y plata, al compás de la música de Haendel.

Esta celebración se encuentra en trámite de ser declarada Fiesta de Interés Regional, dada su peculiaridad y singularidad.