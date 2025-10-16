La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Esqueleto de la Torre Norte. Javier Carrión/ AGM

Las obras de la Torre Norte de Murcia podrían arrancar a finales del próximo año

Aprueban inicialmente el cambio de uso urbanístico que permitirá convertir un esqueleto de hormigón junto a Juan de Borbón en un edificio de 22 plantas con más de cien viviendas

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:11

Comenta

Un paso más para eliminar un problema estético a la vez que se incrementa el parque de viviendas en Murcia. Esta semana publicaba el Boletín ... Oficial de la Región (BORM) la aprobación inicial del llamado Plan Especial Torre Norte. Busca esta actuación urbanística cambiar el uso permitido en la parcela en la que se levanta, cerca de la avenida Juan de Borbón de Murcia, un esqueleto de hormigón de trece plantas de altura. El objetivo de la promotora de este expediente, LandoCo, empresa inmobiliaria del Banco Santander que es, a su vez, el propietario del inmueble, es concluir el edificio, siempre que el uso residencial sustituya al previsto actualmente: terciario o de oficinas.

