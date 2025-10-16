Las obras de la Torre Norte de Murcia podrían arrancar a finales del próximo año

Un paso más para eliminar un problema estético a la vez que se incrementa el parque de viviendas en Murcia. Esta semana publicaba el Boletín ... Oficial de la Región (BORM) la aprobación inicial del llamado Plan Especial Torre Norte. Busca esta actuación urbanística cambiar el uso permitido en la parcela en la que se levanta, cerca de la avenida Juan de Borbón de Murcia, un esqueleto de hormigón de trece plantas de altura. El objetivo de la promotora de este expediente, LandoCo, empresa inmobiliaria del Banco Santander que es, a su vez, el propietario del inmueble, es concluir el edificio, siempre que el uso residencial sustituya al previsto actualmente: terciario o de oficinas.

Tras este trámite administrativo se abre un periodo en el que deberán recabarse por parte del Ayuntamiento tanto los pertinentes informes sectoriales, destacando el de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Arquitectura de la Comunidad Autónoma, como las alegaciones que puedan formularse y que deberán ser resueltas. Estima el edil de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, que esta fase administrativa puede cerrarse en un plazo de entre 3 y 6 meses, más cercano al trimestre que al semestre. Concluida dicha tramitación, se procederá a la aprobación definitiva del plan.

Será este el momento en el que LandCo pueda solicitar la pertinente licencia al Consistorio para iniciar las obras, las cuales se están concediendo en un periodo medio de unos nueve meses. Por tanto, si todo va 'rodado', los trabajos podrían arrancar a finales del año próximo o principios de 2027. Hay que recordar que el proyecto ya superó durante la fase de 'avance' los trámites de impacto ambiental y obtuvo el beneplácito de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). De hecho, el organismo de cuenca ha dictaminado que esta propuesta «no incrementará el riesgo de inundación» ni la necesidad de recursos hídricos respecto a los ya previstos en esa zona previamente urbanizada.

Crecer una decena de alturas

Hay que recordar que el proyecto de la Torre Norte -conocida en su momento como 'torre Tecón'- prevé la construcción de más de un centenar de viviendas, distribuidas en 22 plantas-21 más ático-, por lo que la estructura actual deberá crecer en casi una decena de alturas. No será un problema la obligación urbanística de dotar a cada una de las viviendas de una plaza de garaje, dado que la parcela alberga un parking con tres plantas. Por otra parte, el Ayuntamiento espera sustituir por una compensación económica tanto las cesiones para equipamientos como la del 10% de la edificabilidad para uso privativo.