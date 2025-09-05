Nueva jornada de retenciones en la autovía A-30 en Murcia con más de 4 kilómetros de atasco Varios alcances complican la circulación en el nudo de Espinardo este viernes

Los atascos en el enlace de la A-30 y la A-7 en Murcia, este viernes.

LA VERDAD Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:26

Llega el viernes y vuelven los atascos a las principales vías de circulación de Murcia. Este mediodía, en plena hora punta, varios accidentes complican el tránsito por las carreteras de acceso y salida de la capital de la Región, especialmente en el conocido como nudo de Espinardo y el enlace desde Molina hacia Cartagena.

En concreto, se registran más de cuatro kilómetros de atascos este viernes en la autovía A-30, desde el kilómetro 136 al 140, en dirección hacia Albacete y Alicante. Este accidente dejó un obstáculo fijo en la carretera, lo que provocó el corte de un carril.

También se produjo circulación irregular en sentido contrario, hacia Cartagena, un poco más al norte, en el enlace del nudo de Espinardo desde Molina.