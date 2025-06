La nueva ejecutiva del PSOE en Murcia con Ginés Ruiz al frente

LA VERDAD Sábado, 28 de junio 2025, 16:47 Comenta Compartir

Ginés Ruiz fue ratificado este sábado como nuevo secretario general del PSOE en el municipio de Murcia durante la Asamblea de Delegados de la Agrupación Socialista Murcia Gran Ciudad, celebrada en el Cuartel de Artillería.

La militancia socialista respaldó también por unanimidad la nueva Comisión Ejecutiva Municipal que liderará esta nueva etapa del partido en el municipio. Compuesta por 36 personas, «la ejecutiva refuerza su apuesta por la juventud al mantener a sus dos vicesecretarios generales, Alejandro Toledo, de Coordinación; y Paula Ferrer, portavocía y barrios; y designa a Amparo Marzal histórica socialista, como presidenta», indican desde el PSOE en un comunicado. El acto contó con la participación del secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas.

Durante su intervención, Ginés Ruiz señaló que «tenemos la responsabilidad de construir un proyecto que atraiga y convenza a todas las personas que esperan que demos un paso adelante con decisión y valentía. Para eso tenemos que cuidar, recuperar, y atraer. Cuidar a los que ya estamos, recuperar a los que estuvieron y hoy no están, y atraer a quienes no están aún, pero se sumarán».

Con estas palabras, el nuevo secretario general del PSOE Murcia inauguró «una etapa política centrada en la construcción de 'La Murcia que viene', un proyecto colectivo que pone el foco en la justicia social, la defensa de los servicios públicos y el bienestar de la gente».

Ruiz remarcó que «el PSOE de Murcia trabajará por un municipio accesible para todas las personas, en la que los niños y niñas no sufran temperaturas extremas en las aulas, los jóvenes encuentren alternativas de ocio saludable, y les resulte más fácil practicar deporte que entrar a una sala de juegos a apostar, y las personas mayores puedan disfrutar de su tiempo de un modo saludable, como sentarse en una sombra sin tener que pagar una consumición en una terraza». También reivindicó un transporte público suficiente y eficiente, que nos permita respirar un aire de calidad; y una Murcia que no siga destruyendo su patrimonio y, con ello, su identidad, y por tanto, su futuro».

«Esa es la Murcia que queremos y esa es la Murcia que viene», afirmó, subrayando que este proyecto lo tenemos que tejer junto a la sociedad civil, con los sindicatos, las asociaciones vecinales, los comerciantes, con el mundo de la cultura y con todos aquellos y aquellas que están cansadas de una Murcia que no les cuida, y con la que no nos conformamos. Porque Murcia puede ser mucho mejor de lo que es, y lo va a ser de nuestra mano», aseguró.

Para finalizar, se dirigió a sus compañeros y compañeras para agradecerles, una vez más, la confianza depositada en él, reiterando su firme implicación con el proyecto socialista, con Murcia y con quienes la habitan. «Mi compromiso es claro: trabajar, codo con codo con todos vosotros, para que este partido, de la mano de la sociedad que confía en nosotros, haga realidad ese proyecto de la Murcia que todos y todas anhelamos».

Por su parte, el secretario general del PSOE en la Región de Murcia, Francisco Lucas, manifestó que «el Partido Socialista está defendiendo, por encima de todo, los intereses de los ciudadanos y ciudadanas, con una alternativa real de gobierno».

«Lo estamos demostrando, haciendo propuestas valientes, como nuestra oferta de acuerdo para aprobar unos presupuestos regionales sin líneas rojas, con el fin de evitar que la Región fuera rehén de la ultraderecha y tuviera unos presupuestos centrados en resolver los problemas reales de la gente», añadió.

Al hilo, el líder socialista destacó que el PSRM-PSOE «ha demostrado ser un partido útil, el primer paso para recuperar la confianza de la ciudadanía y ser una alternativa real de gobierno, y ha lamentado que López Miras haya elegido pactar los presupuestos regionales con la ultraderecha».

«López Miras ha elegido la radicalidad. Ha elegido someterse al chantaje permanente de la ultraderecha, someterse a sus delirios. Ha elegido unos presupuestos negacionistas, machistas y xenófobos, que recortan derechos laborales y atacan el diálogo social. Ha elegido los presupuestos de la vergüenza», afirmó Lucas.

De igual forma, Lucas señaló que «es el momento de pasar a la acción y de poner el foco en los problemas reales de la ciudadanía, frente a un pacto entre el Partido Popular y Vox que no atiende las necesidades de la Región de Murcia».

«Vamos a hablar de los jóvenes que no pueden emanciparse, de quienes no tienen transporte público, de los altos niveles de contaminación, de los estudiantes que no pueden dar clase por el calor, de la falta de recursos en los parques de bomberos, de los miles de pacientes sin atender mientras el Partido Popular cierra consultorios y camas de hospital en verano. Y, lo más importante: vamos a ofrecer una alternativa, una alternativa real», indicó.

A continuación, el líder de los socialistas de la Región dio las gracias a todos los compañeros y compañeras del municipio de Murcia por «la lección de responsabilidad y unidad que han dado durante el proceso de renovación orgánica del Partido Socialista».

Para terminar, Francisco Lucas dio la enhorabuena a todos los compañeros y compañeras que integran la nueva Comisión Ejecutiva Municipal de la Agrupación Murcia Gran Ciudad, así como a Ginés Ruiz por su ratificación como secretario general del municipio.

«Ginés, me tienes a tu lado para defender una Murcia con más justicia social, con más calidad de vida, con más oportunidades. Una Murcia en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades, vivan donde vivan. Una Murcia que mire al futuro con ilusión, ambición y determinación», concluyó.

Ejecutiva 2025

Presidenta: Amparo Marzal Martínez

Secretario General: Ginés Ruiz Maciá

Vicesecretario General y Coordinación: Alejandro Toledo Montoro

Vicesecretaria General, Portavocía y Barrios: Paula Ferrer Díaz

Secretario de Coordinación de Acción Electoral y Comunicación: José Manuel Abellán Abellán

Secretaria de Personas Mayores: Regina Sarria Párraga

Secretario de Coordinación Juntas Municipales: Juan José Garre Navarro

Secretario de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente: Andrés Guerrero Martínez

Secretaria de Formación y Empleo: Andrea Peñaranda Sánchez

Secretario de Pedanías: Enrique Carrillo Gomariz

Secretaria de Asuntos Sociosanitarios: Teresa Guillén Hernández

Secretaria de Movilidad Sostenible, Estudios y Programas: Esther Nevado Doblas

Secretario de Servicios Públicos y Contratación: José Gambín Orenes

Secretaria de Extensión: Elena Botía Palma

Secretaria de Dependencia y Discapacidad: Paqui Meroño Bernal

Secretario de Juventud y LGTBI: Francisco José Hernández García

Secretaria de Igualdad: Ana Belén Barqueros Jiménez

Secretario de Coordinación con Ejecutiva Regional: Miguel Company Majón

Secretario de Educación y Universidades: Francisco Javier Robles Moral

Secretaria de Participación, Transparencia y Buen Gobierno: Montse Navarro Navarro

Secretario de Deportes: Francisco Noguera Hernández

Secretaria de Objetivos de Desarrollo Sostenible: María José Lajarín Esteban

Secretario de Redes: Paco Viudes Fernández

Secretaria de Cultura: María Belén Meseguer Martínez

Secretario de Economía: Amando Serrano Campos

Secretaria de Asuntos Sociales y Diversidad: Marisa Cánovas Marín

Secretario de Transformación Digital y Emprendimiento: Ángel Manuel Romero Conesa

Secretaria de Movimientos Sociales y Plataformas: María José Berenguer García

Secretario de Inmigración: Shariff Ashraf Dewydar

Secretario de Seguridad Ciudadana y Emergencias: Joaquín Ortuño Hernández

Secretaria de Dinamización Agrupaciones: Mercedes Romero Ruiz

Secretario Adjunto a Cultura: Eduardo Hernández Cuenca

Secretario Adjunto a Urbanismo: Eduardo Almagro Muñoz

Secretaria Ejecutiva: María del Carmen Lorca López

Secretario Ejecutivo: Tomás Bernal Lorente

Secretaria Ejecutiva: María Isabel Ruiz Romero