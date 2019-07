Las noches se llenan de folclore llegado de todas las partes del mundo

La LII edición del Festival Internacional de Folclore en el Mediterráneo contó ayer con el recibimiento por parte del alcalde, José Ballesta, a los nueve grupos que componen esta nueva edición. El Salón de Plenos del Ayuntamiento fue el lugar escogido para agradecer a las agrupaciones su presencia en el «festival más antiguo de España», aseguró Ballesta.

Las distintas formaciones musicales han llegado desde diferentes partes del mundo, con presencia de países como Rusia, Portugal, Chile y Chipre, y de otras ciudades del mapa español como Córdoba y Zaragoza además de las tres agrupaciones murcianas que forman parte de esta edición. Durante su intervención, Ballesta resaltó que «es habitual que los alcaldes de las ciudades ofrezcan las llaves de la ciudad a los visitantes ilustres como es vuestro caso, pero la única ciudad del mundo en la que no se ofrecen las llaves de la ciudad, es la ciudad de Murcia. Alguien puede llegar a pensar que esto es una falta de educación, algo que no va muy acorde con lo que debería hacerse, pero esto tiene una razón de ser, no se ofrecen las llaves porque las puertas de las casas de los murcianos están siempre abiertas para todo aquel que venga a la ciudad de Murcia». Estas noches la plaza Belluga se llenará de alegría y color con la música folclórica de los distintos grupos.