Algún día me atropellará un patinete

El pasado domingo conseguimos llegar sanos y salvos a la Feria del Libro que se celebra en el paseo de Alfonso X. María del Mar ... y un servidor íbamos paseando (es un decir) y tuvimos que sortear al primer patinete en un paso de peatones. Justo cuando el semáforo se puso en verde para los viandantes, el jinete zigzagueó en la calle Juan de la Cierva, atravesó el paso de cebra en diagonal y saltó a la otra acera como si nada. Nos replegamos para dejarle paso. A los pocos segundos, y mientras comentamos el incidente, otro patinete cargado con dos zagalones circuló haciendo eses por la acera y esquivando a los peatones. Con mis reflejos al límite, ambos patineteros me pasaron rozando y siguieron camino hacia el jardín del Malecón, a su bola.

La aventura no acabó ahí. Minutos después, cruzando la plaza de las Flores, otro mocetón vino directo hacia nosotros a una considerable velocidad y girando la cabeza hacia la derecha para saludar a un conocido. También tuvimos que apartarnos y cederle el paso. Resumiendo, en diez minutos tuvimos tres incidentes con patinetes, ese día con una creciente probabilidad de resultar arrollados.

La mayoría de conductores de patinetes eléctricos circula dentro de la norma y de lo razonable –unos más respetuosos que otros–, pero también son muchos los que siguen invadiendo aceras y zonas peatonales. Algunos tan creativos que hasta llevan un altavoz con música a todo trapo, supongo que para avisar a los tranquilos transeúntes.

La Fiscalía reclama una norma unitaria para los patinetes ante el repunte de accidentes, informó Alicia Negre. Las vías urbanas de la Región registraron 405 siniestros el año pasado, con una espectacular subida del 51%. Entre enero y julio de este año, ya son 278. El Ayuntamiento de Murcia estrenó en marzo la nueva ordenanza que regula los patinetes eléctricos, pero cierta sensación de inseguridad e intranquilidad sigue ahí para muchos viandantes que aún tenemos que ir con los cinco sentidos y con un radar antipatinete.