Algún día me atropellará un patinete

Manuel Buitrago

Jueves, 9 de octubre 2025, 13:26

El pasado domingo conseguimos llegar sanos y salvos a la Feria del Libro que se celebra en el paseo de Alfonso X. María del Mar ... y un servidor íbamos paseando (es un decir) y tuvimos que sortear al primer patinete en un paso de peatones. Justo cuando el semáforo se puso en verde para los viandantes, el jinete zigzagueó en la calle Juan de la Cierva, atravesó el paso de cebra en diagonal y saltó a la otra acera como si nada. Nos replegamos para dejarle paso. A los pocos segundos, y mientras comentamos el incidente, otro patinete cargado con dos zagalones circuló haciendo eses por la acera y esquivando a los peatones. Con mis reflejos al límite, ambos patineteros me pasaron rozando y siguieron camino hacia el jardín del Malecón, a su bola.

