Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana Agentes de la Policía Local la hallaron en el Jardín Chino

LA VERDAD Viernes, 22 de agosto 2025, 11:56

Una patrulla de agentes de Barrios de la Policía Local de Murcia hizo un sorprendente hallazgo este jueves. Cuando patrullaban por el Jardín Chino de la ciudad, un objeto les llamó la atención. Entre los matorrales y árboles del parque encontraron varias maletas abandonadas. Pero cuando realizaron una inspección más exhaustiva de los equipajes se dieron cuenta de que uno de ellos tenía droga en su interior.

En concreto, la maleta contenía una bolsa con casi un kilo y medio de marihuana. Esta droga quedó intervenida por los agentes y fue depositada en dependiencias policiales.

