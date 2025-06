Locura en Murcia por la llegada de los 'youtubers' que están recorriendo el país en patinete

Paula Sinaí Martínez Martes, 10 de junio 2025, 19:50 Comenta Compartir

Adolescentes subidos a árboles, papeleras, alféizares de ventanas e incluso a un furgón policial, con pancartas en las manos, ramos de flores, regalos y las caras pintadas surcadas de lágrimas. El motivo del alboroto que reinó este martes por la tarde en la Plaza de Santo Domingo de Murcia no es otro que la llegada de Erra y Juan (Frikboys en YouTube), dos 'influencers' que están realizando un viaje por carretera de lo más particular.

Erra Aslani, que cuenta con 1,7 millones de seguidores en TikTok, y Juan Beato, con más de 875.000, comenzaron el 6 de junio una aventura que les está llevando por la costa este de nuestro país. Cargados con mochilas, cascos con cámara de vídeo incorporada y a bordo de dos patinetes eléctricos con 100 kilómetros de autonomía, los jóvenes partieron desde la frontera con Francia en Portbou (Girona).

¿El objetivo? Recorrer 1.300 kilómetros hasta llegar a Tarifa, en Cádiz, utilizando patinetes eléctricos como único medio de transporte. Para hacernos a la idea, el mismo trayecto en coche les llevaría más de 13 horas. En bicicleta, con ligeras modificaciones en la ruta, tendrían que estar en marcha aproximadamente 70 horas.

En los cuatro días que llevan de esta larga ruta, que ellos mismos definen como una especie de «gira», ya han recorrido Cataluña y la Comunidad Valenciana. Todos los días de travesía quedan registrados en su canal de YouTube, donde suben un vídeo diario. Además, en las ciudades por las que pasan organizan unas «quedadas», de las que informan a través de su Instagram y que congregan a cientos de personas.

De momento han realizado tres (Barcelona, Valencia y Alicante), por lo que la expectación fue máxima cuando anunciaron su paso por Murcia. Así, este martes 10 de junio cientos de jóvenes se dieron cita en la Plaza de Santo Domingo, a pesar del sol y las altas temperaturas. La llegada de los 'influencers' estaba prevista para las cinco, aunque finalmente acabó retrasándose.

Horchata y equipación del Real Murcia para sus ídolos

César, de trece años, estuvo esperando en la plaza junto a sus amigos desde las cuatro de la tarde. Traían una botella de horchata para Erra, porque «en sus vídeos dice que le gusta mucho», aunque reconoció que «no se lo contaron a nadie para que no les robasen la idea». Maxime y Markian, de 10 años, también trajeron un regalo para sus 'youtubers' favoritos: un gorro del Real Murcia que llevaban con orgullo junto a una pancarta con sus números de teléfono. Carla, de 17 años, fue un paso más allá y llevó su propio monopatín para que Erra y Juan lo firmasen.

En otros casos, los regalos eran más simbólicos. Araceli, de 18 años, recibió las calificaciones de la PAU ese mismo día y quiso compartir el momento con los dos 'youtubers', deseando que fueran ellos quienes las vieran primero. «Quería que vieran mis notas, que todavía no las he abierto. He esperado para que reaccionaran ellos, pero no ha habido suerte», contó.

Cuando por fin aparecieron, escoltados por dos guardias de seguridad y acompañados por el famoso tatuador murciano Joaquín Ganga, la multitud se descontroló y echó a correr hacia ellos. Aunque el evento no era oficial y se había organizado a través de redes sociales, agentes de la Policía Local se personaron para evitar que la situación se descontrolase.

La presencia policial calmó a padres y madres como Carmen, que estuvo acompañando a su hijo de doce años desde las tres de la tarde. «Esta calle es transitable por tráfico, y si la gente echa a correr detrás de ellos… Es algo que se mueve por redes, así que se agradece que por lo menos la Policía haya venido», aseguró.

Tras recoger los regalos de sus seguidores, hacerse fotos y entonar un cántico en honor a Murcia, Erra Aslani y Juan Beato volvieron a subir a sus fieles patinetes y pusieron rumbo a su siguiente parada, que se espera que sea Almería. Un viaje que, como ellos mismos reconocen, «no tienen ni idea» de cuántos días les va a llevar. Lo que está claro es que en cada ciudad los espera una comunidad dispuesta a recibirlos con la euforia y el cariño que se ha respirado este martes en la capital murciana.