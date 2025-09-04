La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La hornacina del Carmen de San Bartolomé A.B.

Una obra menos en el purgatorio

La Murcia que no vemos ·

Cultura restaurará, tras años de denuncias en LAVERDAD, la histórica hornacina del Carmen de San Bartolomé

Antonio Botías

Antonio Botías

Jueves, 4 de septiembre 2025, 11:13

Hace hogaño ochenta que se publicó, ya muerto el gran García Lorca, su obra 'Así que pasen cinco años'. En ella cuenta la historia de ... un joven que se compromete, el muy bobo, a esperar ese tiempo para casarse con su prometida. Sin embargo, al cumplirse el plazo, descubre que la vida y el amor han seguido su curso. La amada se ha enamorado de otro. Y a escupir a la calle.

