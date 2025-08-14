La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Grabación del atropello múltiple.
Grabación del atropello múltiple. Guardia Civil

Investigado por arrojar un gato desde un coche y atropellarlo hasta la muerte en Murcia

El hombre, que fue identificado y localizado en Torrevieja, se enfrenta a un delito grave de maltrato animal

LA VERDAD

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:09

La Guardia Civil investiga al conductor de un vehículo de gama alta por arrojar un gato desde el interior de su automóvil e inmediatamente pasar por encima del animal en hasta tres ocasiones, causándole la muerte al felino, en la pedanía murciana de La Tercia.

Fruto de la investigación, y gracias a la colaboración ciudadana, ya que el atropello múltiple fue grabado en vídeo por otro conductor, los guardias civiles identificaron al presunto autor de los hechos, que fue localizado en el municipio alicantino de Torrevieja. Al investigado se le han instruido diligencias como presunto autor de un delito contra los animales y se enfrenta a penas que podrían incluir multas e inhabilitación especial para la tenencia de animales por varios años.

