Una ambulancia, en una imagen de archivo. Javier Carrión / AGM

Hallan muerto a un hombre en un contenedor de reciclaje de ropa en Murcia

Los servicios de emergencias solo pudieron certificar el fallecimiento

Sábado, 4 de octubre 2025, 09:06

Un hombre fue encontrado muerto este sábado en un contenedor de reciclaje de ropa en la pedanía murciana de Puente Tocinos. A las 6.52 horas, una llamada de la Policía Local al Centro de Coordinación de Emergencias 112 alertó sobre un hombre con parte de su cuerpo dentro de un contenedor en la calle Mayor de Puente Tocinos, indicando además que unos vecinos habían intentado extraerlo sin éxito.

Una ambulancia con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 (UME) se desplazó al lugar. A su llegada, solo pudieron certificar el fallecimiento. Finalmente, se solicitó la presencia de un forense, mientras que la Policía Nacional se dirigía al lugar.

