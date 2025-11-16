El gran árbol de la plaza Circular de Murcia se encenderá el 'Black Friday' con un «espectáculo renovado» El Ayuntamiento adelanta una fecha que solía reservarse para el puente de la Constitución

Pedro Navarro Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:46

Tras la confirmación, por parte de LA VERDAD, de que la iluminación navideña del municipio comenzará a brillar el próximo sábado, el Ayuntamiento de Murcia puso este domingo fecha oficial a otro de los grandes eventos de estas fiestas, el del encendido del gran árbol de la plaza Circular. Esta cita, convertida casi en una tradición moderna implantada por el equipo de gobierno de José Ballesta, llegará el próximo 28 de noviembre, es decir, antes que nunca, ya que se venía ubicando durante estos años en el puente de la Constitución.

De esta manera, el encendido de este enorme elemento decorativo, anunciado por el alcalde Ballesta en sus redes sociales, coincidirá con una de las fechas que ha tomado el calendario comercial durante los últimos lustros, el 'Black Friday', en la cual se espera congregar en el centro urbano, gracias a esta propuesta, a miles de vecinos y visitantes.

Además, este año el árbol estrenará un espectáculo del que no se han dado más detalles, pero que estará «completamente renovado, con una puesta en escena más visual y dinámica que busca sorprender tanto a niños como a adultos», según destacaron fuentes municipales, incidiendo en que «la plaza se transformará en un espacio cargado de emoción, tradición y espíritu navideño».

Antes, el próximo sábado, la plaza del Cardenal Belluga será por primera vez el escenario para el encendido general y simultáneo de toda la iluminación navideña de la ciudad, así como de las pedanías, dando el pistoletazo de salida a la Navidad con un espectáculo que combinará música, color y un ambiente mágico en pleno centro histórico.