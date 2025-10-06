El festival de cine IBAFF se celebrará del 10 al 18 de octubre en la Filmoteca de Murcia La 15ª edición del certamen mantendrá abierta su convocatoria hasta el día 17 y contará con premios de hasta 10.000 euros

Del 10 al 18 de octubre se desarrollará el festival Internacional de Cine de Murcia IBAFF en la Filmoteca Regional. El cartel se conforma de una isla, una edición del diseñador gráfico y artista visual murciano, Víctor López Aguado. De esta forma, el festival se propone como «laboratorio, refugio y comunidad, comprometido con la biodiversidad cinematográfica y las voces disidentes». La convocatoria permanecerá abierta hasta el 17 de octubre.

La inauguración se enmarca en el programa 'Murcia Focus', dedicado a los creadores de la Región, y ofrecerá una cartografía de miradas murcianas con títulos como 'Este es el diario no tan secreto', de Raquel Agea; 'La hoguera', de Carlos Saiz; 'Sé de un lugar', de Emilio Hupe y Antonio Conesa; y 'Olores', de Alba Esquinas, todos ellos representantes del pulso creativo y personal de una generación de cineastas locales.

El festival mantiene su Sección Oficial, con dos ejes competitivos como es el Mejor Largometraje, con un premio de 10.000 euros, y Mejor Cortometraje con 6.000 €, además de Panorama Murcia, sección creada para visibilizar el talento regional y favorecer su llegada a salas. El jurado de largometrajes estará formado por Joaquín Vallet Rodrigo, crítico e historiador de cine; Beatriz Herzog Ruiz de Alegría, guionista y ejecutiva de desarrollo vinculada a producciones como 'La casa de papel'; y Paco Sáez, animador y director de storyboard galardonado con un Goya por Madrid 2120. En cortometrajes, el jurado lo integran Gonzalo Ballester, documentalista murciano de reconocido prestigio; Juliana Arana, programadora de la MIDBO, de Bogotá; y Cecilia Ibáñez, directora y productora con una amplia trayectoria en todos los procesos del cine. El festival refuerza su dimensión participativa con el Jurado Popular, compuesto por hasta 30 personas mayores de 18 años que visionaran y puntuaran todas las películas a concurso.

El programa 'IBAFF Joven' convertirá la sala en una aula viva, con estudiantes de institutos de la Región que ejercerán como jurado mientras aprenden a mirar, argumentar y deliberar sobre las obras seleccionadas, culminando con la entrega del Premio 'IBAFF Joven'. La concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, afirmó que, «es una novedad en la que queremos incluir a todos los jóvenes del municipio para que se integren en este sector audiovisual como ya hacemos también con otros programas del ayuntamiento y con esta novedad queremos darles ese protagonismo que siempre han tenido, pero de una manera mucho más especial y mucho más concreta».

Panorama Murcia 1200, talleres y gastronomía

'Panorama Murcia 1200' consolida su papel como sección competitiva de cortometrajes realizados en la Región o firmados por creadores murcianos, con títulos como Perseidas, de Cristina Ruiz, galardonado con el Premio del Público en Universae Film Lab. 'El IBAFF Infantil' mantendrá su vocación de descubrimiento con talleres gratuitos como 'De Muybridge al GIF: 150 años de imagen en movimiento' y 'Pilotaje de drones para niños y niñas', mientras que el espacio formativo ampliará su oferta con seminarios y mesas redondas dedicadas a la inteligencia artificial aplicada al audiovisual.

El festival también incorporará un 'IBAFF Gastronómico', con degustaciones y los 'Catametrajes' que serán maridajes de cortometrajes y vinos 'De Nariz', guiados por el sumiller Pedro Martínez. La vertiente 'IBAFF Solidario' llevará el cine a espacios como el Centro Penitenciario de Campos del Río y el Hospital Virgen de la Arrixaca.