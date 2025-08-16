La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ermita del Salitre, en la plaza peatonal que se pretende rebajar para mejorar la accesibilidad y recuperar la volumetría del edificio. NACHO GARCÍA

Encargan catas para evitar imprevistos al rebajar la plaza de la ermita del Salitre de Murcia

Los sondeos buscan comprobar el estado de la cimentación, la situación de la acequia Aljufía y descartar la presencia de restos arqueológicos

Pedro Navarro

Pedro Navarro

Sábado, 16 de agosto 2025, 07:27

Fotografías antiguas lo revelan. Bajo la base de la fachada de la llamada ermita del Salitre, cubierta por la acera, permanece oculta al menos ... una hilada de sillares de piedra arenisca. El proyecto de recuperación planteado por el Ayuntamiento de Murcia para la también llamada capilla del Vía Crucis contempla rebajar la cota de la plaza en la que se ubica el inmueble y ampliar la zona peatonal alrededor de este. Esta actuación permitirá, por un lado, mejorar la accesibilidad a esta pequeña joya patrimonial de estilo rococó, permitiendo, por otro, que esta recupere sus proporciones originales y deje a la vista elementos propios como los citados sillares.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
  2. 2 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 15 de agosto de 2025
  4. 4 Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados
  5. 5

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  6. 6 El Murcia rompe el acuerdo de patrocinio con la familia Gálvez
  7. 7 Una guía para sobrevivir al 15 de agosto en la ciudad de Murcia
  8. 8

    Ser abonado del Real Murcia tiene premio
  9. 9

    La UMU retrocede en el ranking de universidades mundiales
  10. 10

    El desinterés de la industria minera obliga a ofertar permisos para nuevos yacimientos en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Encargan catas para evitar imprevistos al rebajar la plaza de la ermita del Salitre de Murcia

Encargan catas para evitar imprevistos al rebajar la plaza de la ermita del Salitre de Murcia