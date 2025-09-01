El disuasorio de Hacienda, en Murcia, abrirá antes de primavera Arrancan las obras del nuevo aparcamiento en la parcela municipal, en la que no se podrá aparcar en seis meses. Además, será necesario ocupar varios estacionamientos en la calle Juan Pablo II

Pedro Navarro Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:21 | Actualizado 12:48h. Comenta Compartir

Antes de la próxima primavera. Esa es la nueva fecha para la apertura del parking disuasorio de la zona de Juan Carlos I, que se ubicará frente a la sede de la Agencia Tributaria en Murcia. Aunque fue el pasado 18 de agosto cuando arrancaron los trabajos de limpieza, desbroce y las correspondientes catas y pruebas de profundidad, fue este lunes cuando la maquinaria entró a la parcela para iniciar las obras propiamente dichas.

Para organizar los trabajos ha sido necesario reservar buena parte de los espacios destinados a aparcamientos en la colindante calle Juan Pablo II. No obstante, apuntan fuentes de la dirección de obra que las plazas ubicadas al otro lado de la calle, destinadas a acopios, se liberarán la semana próxima. Mientras, la zona ubicada junto a la entrada al solar permanecerá a disposición de la empresa adjudicataria durante prácticamente todo el periodo de obra.

En principio, los trabajos, según establece el pliego de condiciones, deben tener una duración de seis meses. En este periodo, lógicamente, el solar quedará inutilizado para su uso como parking informal, algo que venía ocurriendo desde hace bastantes meses y que permitía paliar, un poco de aquella manera, el déficit de plazas de estacionamiento que tiene una zona con gran afluencia de vecinos, usuarios y trabajadores a diversos equipamientos públicos y edificios administrativos.

Cierto es que, pese a la vuelta de las vacaciones para muchos, todavía era posible encontrar aparcamiento este lunes en la zona. Pero todo hace pensar que la situación se complicará en buena medida cuando arranque el curso escolar y comiencen las clases, por ejemplo en el próximo colegio de Infantil y Primaria Nuestra Señora de Belén. Muchos tendrán, por tanto, que buscarse la vida durante este medio año de trabajos.

«Los vecinos son conscientes de que el tema del estacionamiento está muy difícil en la zona y apoyan, en su mayoría esta actuación para ayudar a descongestionar la zona», incidía el pedáneo de Santiago y Zaraíche, José Francisco Ludeña, reconociendo, no obstante, que un sector del vecindario apostaba por la creación de un campo de fútbol en este espacio. «Los residentes saben que habrá movimiento de polvo, pero están dispuestos a aguantar con tal de que se acondicione la zona», concluía Ludeña.

Hay que recordar que este será el aparcamiento disuasorio más amplio de la red municipal, con más de 400 plazas, y se encuentra próximo a equipamientos como la Biblioteca Regional o el Pabellón Príncipe de Asturias, así como a una parada del tranvía. Destaca, además, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, que estas instalaciones serán únicas en su especie.

Naturalizado y drenante

Primero, por su afán por configurar un espacio más amable y naturalizado, con 150 árboles y un millar de arbustos, y segundo con su configuración como elemento de defensa frente a las inundaciones. Hay que recordar que todo el aparcamiento se convertirá en un enorme SUDS o Sistema Urbano de Drenaje Sostenible, que permitirá, instalar bajo el pavimento una especie de tanque de retención de lluvias, capaz de almacenar hasta 1,5 millones de litros de agua en dos episodios ocurridos de manera consecutiva en 48 horas.

«Junto a los 5.000 metros cúbicos de grava a utilizar para esa retención, habrá una conexión con la red de alcantarillado que facilite su posterior drenaje», añadió el concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, destacando que este proyecto ha sido posible gracias a la coordinación entre distintas concejalías y empresas municipales como Urbamusa y Aguas de Murcia. Ese nuevo modelo de parking no solo contribuirá a paliar inundaciones en una zona de flujo preferente, sino que también permitiría reducir el efecto de 'isla de calor'.

Finalmente, el concejal Muñoz recordó que tras esta actuación llegaría otra como la del desarrollo del aparcamiento disuasorio previsto en la zona de Ronda Sur. No obstante, declinó dar fechas para el desarrollo de una instalación que «se configurará como una solución prevista para un entorno intermodal, con el próximo desarrollo de la estación de bus soterrada en el Carmen, junto a la de ferrocarril. De hecho, hay que recordar que este aparcamiento permitirá acoger, además, algunas de las instalaciones auxiliares de la citada terminal de autobuses.