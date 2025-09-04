Diecinueve personas compiten por cada habitación que sale al mercado en Murcia Se trata de un 41% más que hace un año, cuando había 13 interesados por cada anuncio

Los elevados precios y la enorme competencia para acceder a una vivienda en alquiler siguen provocando que muchas personas opten por trasladarse al alquiler de habitaciones. Esta situación ha provocado que el número de contactos que recibe cada habitación se haya situado en 19 personas en el segundo trimestre de 2025, según un estudio publicado por idealista. Se trata de un 41% más que en el mismo período del año anterior, cuando había 13 interesados por cada anuncio de este tipo.

Durante el segundo trimestre del año, la ciudad de Palma fue la que registró un mayor interés por cada habitación en alquiler que se publicó en idealista, alcanzando los 65 contactos. Le siguen San Sebastián, donde son 62 las personas que se interesan en cada anuncio, Tarragona (46 personas) y Vitoria (39 personas).

Por encima de la media nacional se encuentran las ciudades de Girona (39 personas), Málaga (38 personas), Lleida (35 personas), Bilbao (35 personas), Cádiz (30 personas), A Coruña (29 personas), Huelva (28 personas), Santander (26 personas), Guadalajara (26 personas), Sevilla (25 personas), Santa Cruz de Tenerife (24 personas) y Huesca (23 personas). En Barcelona, la demanda se sitúa en la media nacional, con 22 personas interesadas en cada anuncio, mientras que en Madrid se sitúa en 20 personas en liza.

En el lado opuesto, donde menos personas tienen que competir por cada habitación que sale al mercado, se encuentran las ciudades de Córdoba, Salamanca y Castellón, con solo 9 contactos por cada anuncio. La lista de las capitales donde la intensidad de los castings para encontrar habitación es menor se completa con Melilla (10 personas), Cuenca, Ceuta y Soria (con 11 personas en cada una de ellas).

El número de personas interesadas en cada habitación se ha reducido un 2% a nivel nacional, pero han sido 34 las capitales en las que ese número ha crecido. La mayor subida se ha dado en Logroño, donde se han incrementado un 114%. Entre los grandes mercados, también ha crecido en Sevilla (48%) y Alicante (8%). En el resto de mercados dinámicos la competencia se ha reducido en San Sebastián (-3%), Bilbao (-10%), Madrid (-13%) y Málaga (-19%). Las ciudades de Palma, Barcelona y Valencia comparten la mayor caída de la competencia en habitaciones: -28%.