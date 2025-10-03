La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las dos guitarras robadas. CNP

Detenido en Murcia por robar a su vecino dos guitarras valoradas en 7.600 euros

El sospechoso encontró las llaves, por lo que pudo entrar sin forzar la puerta

LA VERDAD

Viernes, 3 de octubre 2025, 11:29

Comenta

Un hombre fue detenido por la Policía Nacional en Murcia por robar presuntamente a su vecino dos guitarras valoradas en 7.600 euros. El suceso se produjo en un edificio de Puente Tocinos, a la que el supuesto autor accedió sin forzar ningún acceso cuando la víctima no se encontraba en la casa, según denunció a principios de septiembre en dependencias policiales.

La denuncia motivó el inicio de una investigación cuyas pesquisas condujeron a los agentes de la Policía Nacional hasta un hombre como responsable del delito. Y comprobaron que era un vecino del mismo edificio. Según la investigación, habría encontrado unas llaves extraviadas de la vivienda y aprovechó un momento en el cual el propietario se encontraba fuera para acceder a su interior y perpetrar el robo.

Las indagaciones realizadas por los agentes condujeron a la recuperación de las guitarras, que habían sido escondidas en la vivienda de un conocido del autor del robo. Tras su detención, el responsable fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  3. 3 Los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia: Molina de Segura vuelve a encabezar la lista y hay cambio en los últimos
  4. 4 Raphael aplaza su concierto en Murcia previsto para el sábado
  5. 5 Las viviendas asequibles que promueve la Comunidad costarán «entre 160.000 y 170.000 euros»
  6. 6 Seguimiento masivo en la Región de Murcia del paro estudiantil contra el genocidio en Palestina
  7. 7

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  8. 8 Muere un peatón atropellado en Mula
  9. 9

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  10. 10

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Detenido en Murcia por robar a su vecino dos guitarras valoradas en 7.600 euros

Detenido en Murcia por robar a su vecino dos guitarras valoradas en 7.600 euros