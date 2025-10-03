Detenido en Murcia por robar a su vecino dos guitarras valoradas en 7.600 euros El sospechoso encontró las llaves, por lo que pudo entrar sin forzar la puerta

LA VERDAD Viernes, 3 de octubre 2025, 11:29

Un hombre fue detenido por la Policía Nacional en Murcia por robar presuntamente a su vecino dos guitarras valoradas en 7.600 euros. El suceso se produjo en un edificio de Puente Tocinos, a la que el supuesto autor accedió sin forzar ningún acceso cuando la víctima no se encontraba en la casa, según denunció a principios de septiembre en dependencias policiales.

La denuncia motivó el inicio de una investigación cuyas pesquisas condujeron a los agentes de la Policía Nacional hasta un hombre como responsable del delito. Y comprobaron que era un vecino del mismo edificio. Según la investigación, habría encontrado unas llaves extraviadas de la vivienda y aprovechó un momento en el cual el propietario se encontraba fuera para acceder a su interior y perpetrar el robo.

Las indagaciones realizadas por los agentes condujeron a la recuperación de las guitarras, que habían sido escondidas en la vivienda de un conocido del autor del robo. Tras su detención, el responsable fue puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.