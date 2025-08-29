Desmantelado un narcopiso de gran actividad en Murcia

LA VERDAD Viernes, 29 de agosto 2025, 10:00 | Actualizado 10:40h. Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas al ser considerados los responsables de regentar un activo punto de venta de sustancias estupefacientes situado en la ciudad de Murcia. Una de las investigaciones condujo a los agentes hasta un inmueble situado en el barrio murciano de Espinardo. Tras constatar que se estaban desarrollando labores de ventas de sustancias estupefacientes en su interior, y pudiera tratarse de un importante narcopiso de gran actividad procedieron a realizar la entrada y registro en dicho domicilio.

Dicho registro permitió intervenir casi 400 gramos de cocaína, más de 400 gramos de marihuana, 200 gramos de hachís en dosis ya preparadas para su venta, 3400 euros en efectivo y varias balanzas de precisión. El punto de venta de sustancias desmantelado podría tratarse de un supermercado de la droga que contaba incluso con ofertas para la venta de estupefacientes, hallando la misma distribuida en dos dependencias, una de ellas destinada exclusivamente para su tráfico y la otra donde la ocultaban en un falso techo.

Los detenidos adoptaban fuertes medidas de seguridad, contando con personas dedicadas exclusivamente a labores de vigilancia para detectar la presencia policial, realizando incluso maniobras de distracción. En el dispositivo desplegado por los agentes de la Policía Nacional participarpon agentes de la Policía Local de Murcia y distintas unidades pertenecientes a la Jefatura Superior de la Región de Murcia como Unidad de Prevención y Reacción, Grupo de Apoyo Operativo, Guías Caninos y Policía Científica. Finalmente los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia, quien dispuso el ingreso en prisión provisional del principal responsable de los hechos.