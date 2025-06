Denuncia una agresión sexual en el parking del Malecón en Murcia

Una mujer ha denunciado ante la Policía Nacional haber sido víctima de una agresión sexual mientras aparcaba su coche en el aparcamiento disuasorio del Malecón, ... en Murcia, el pasado 4 de junio por la mañana. Según la denuncia, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, los hechos ocurrieron entre las 10 y las 10.05 horas y el autor sería un joven que se ofrecía como gorrilla para ayudar a aparcar a cambio de dinero.

En su declaración, la víctima explicó que el hombre la asistió en la maniobra de estacionamiento y que ella le entregó una moneda tras aparcar. Cuando volvió a entrar en el vehículo para colocar un parasol, el individuo regresó, se acercó sin previo aviso, la sujetó por los hombros, le besó ambas mejillas y le tocó un pecho. La mujer reaccionó empujándolo y gritándole «¿qué haces?», tras lo cual el hombre, de nacionalidad argelina, le dijo que estaba trabajando en el aparcamiento. A continuación, siguió estacionado coches de otros conductores.

La víctima abandonó el lugar llorando y en estado de 'shock'. Posteriormente, presentó una denuncia. Manifestó también a la Policía que temía represalias por parte del agresor si llegaba a identificarla por haberle denunciado. Aseguró que podría reconocerlo si lo volviera a ver y lo describió como un joven de entre 20 y 25 años, muy delgado, de 1,72 metros de estatura, tez morena, pelo muy corto y barba incipiente. Vestía camiseta negra con detalles rojos y pantalones cortos oscuros. Según dijo, se expresaba en un español muy limitado.

«Muchísima impotencia»

Tras presentar la denuncia en la comisaría del Carmen, la mujer decidió compartir lo sucedido en una red social para advertir a otras conductoras sobre el peligro que puede suponer aparcar en esa zona. «Tengo muchísima impotencia y voy a contar lo que me ha pasado, sobre todo para la gente de Murcia, para que esté un poco pendiente y para que lo sepa, por si le sirve de ayuda a alguna chica», relató en un vídeo que rápidamente se viralizó.

La Policía ya identificó al presunto autor de los hechos y los agentes lo buscan para detenerlo

En su testimonio, explicó que aparca con frecuencia en esa zona de la capital murciana y que nunca antes le había ocurrido nada, aunque reconoce que «hay siempre muchísima gentuza ahí». La víctima relató que tras darle dinero al individuo y colocar el parasol en su coche, el agresor volvió, se acercó de forma directa y la inmovilizó contra el vehículo mientras le daba dos besos y le tocaba el pecho. «Me he quedado así... y justo me ha tocado en la teta. Entonces claro, yo lo he empujado», afirmó.

«Me ha dicho: 'No entiendo, yo argelino'. Me he quedado... es que no sabía qué hacer. Y he cerrado el coche y me he ido», continúa su relato. Entre lágrimas, expresó su temor a las consecuencias de denunciar: «Lo van a coger, lo van a encerrar y mañana va a estar ahí, va a saber que he sido yo y va a venir a reventarme el coche o a hacerme a mí algo».

La denunciante critica en una red social la sensación de impunidad en esta zona

Criticó también la sensación de impunidad en esa zona y reivindicó su derecho a estacionar en un aparcamiento público sin sentirse amenazada. «¿Por qué no puedo aparcar ahí? Es un sitio gratis en Murcia. ¿No puedo ir porque hay gentuza, no se puede hacer nada?». La víctima, no obstante, insiste en su mensaje en redes que hace público lo que le pasó para poner sobre aviso a otras chicas. «Por lo menos os lo cuento y evito que a otra gente le pase».

La Policía abrió diligencias e identificó al presunto autor de los hechos en el mismo aparcamiento, pero consiguió huir. Los agentes lo buscan para detenerlo, según fuentes cercanas al caso.